Квартиры в Москве дешевеют: почему застройщики готовы скидывать цены и где урвать выгодную сделку

Цены на недвижимость в Москве продолжают меняться, и в феврале 2025 года сразу в девяти районах столицы зафиксировано снижение стоимости квадратного метра в новостройках. Особенно заметно подешевело жилье в Нагатино-Садовниках, Метрогородке и Хорошевском районе, где квадратный метр стал дешевле на 5-11%. В то же время в Богородском, Печатниках и Северном Медведкове отмечен рост цен.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, разница между ценой в объявлениях и реальными сделками в начале года составила около 8%. В "старой" Москве эта разница была выше — 16,4%. Это связано с тем, что девелоперы активно предлагают скидки на определенные квартиры и пулы недвижимости, особенно в массовом сегменте.
В феврале самое заметное снижение цен в новостройках зафиксировано в следующих районах:
Интересный факт: В Нагатино-Садовниках, где падение цен составило более 11%, ранее были одни из самых высоких темпов роста стоимости жилья из-за развития инфраструктуры. Однако конкуренция среди застройщиков привела к снижению цен в 2025 году.
Если бюджет на покупку квартиры ограничен, стоит обратить внимание на районы, где стоимость "квадрата" остается самой низкой.
Старая Москва
Новая Москва
Интересный факт: молжаниновский район остается самым дешевым районом "старой" Москвы уже несколько лет подряд. Это связано с его удаленностью от метро и нехваткой развитой инфраструктуры, хотя некоторые новостройки здесь выглядят весьма привлекательно по соотношению цена-качество.
Несмотря на общий тренд снижения цен, в некоторых районах стоимость жилья наоборот выросла. Среди них:
Интересный факт: район Печатники находится в зоне активной реновации, что привело к увеличению спроса на новое жилье. Кроме того, здесь развивается общественный транспорт — в ближайшие годы ожидается строительство новых станций метро.
Интересный факт: В этих районах расположены самые престижные и дорогие жилые комплексы столицы, а также исторические особняки, превращенные в элитные клубные дома. В 2025 году цена за квадратный метр здесь в 5-10 раз выше, чем в среднем по городу.
Снижение цен в некоторых районах объясняется несколькими факторами:
Прогноз: Эксперты ожидают, что в 2025 году цены на жилье в массовом сегменте могут снизиться еще на 3-5%, особенно в районах, где девелоперы активно борются за покупателей с помощью скидок и специальных предложений.
Покупка квартиры — один из самых важных шагов в жизни. Следите за рынком, анализируйте тренды и выбирайте жилье с умом!
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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