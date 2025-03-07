Квартиры в Москве дешевеют: почему застройщики готовы скидывать цены и где урвать выгодную сделку

6:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на недвижимость в Москве продолжают меняться, и в феврале 2025 года сразу в девяти районах столицы зафиксировано снижение стоимости квадратного метра в новостройках. Особенно заметно подешевело жилье в Нагатино-Садовниках, Метрогородке и Хорошевском районе, где квадратный метр стал дешевле на 5-11%. В то же время в Богородском, Печатниках и Северном Медведкове отмечен рост цен.

Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новые Ватутинки

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, разница между ценой в объявлениях и реальными сделками в начале года составила около 8%. В "старой" Москве эта разница была выше — 16,4%. Это связано с тем, что девелоперы активно предлагают скидки на определенные квартиры и пулы недвижимости, особенно в массовом сегменте.

Где цены упали сильнее всего

В феврале самое заметное снижение цен в новостройках зафиксировано в следующих районах:

Топ-5 районов с наибольшим снижением цен

Нагатино-Садовники - 409 000 руб./кв. м (-11,6%).

- 409 000 руб./кв. м (-11,6%). Метрогородок - 356 000 руб./кв. м (-5,4%).

- 356 000 руб./кв. м (-5,4%). Хорошевский - 586 000 руб./кв. м (-5%).

- 586 000 руб./кв. м (-5%). Южнопортовый - 429 000 руб./кв. м (-3,3%).

- 429 000 руб./кв. м (-3,3%). Тимирязевский - 344 000 руб./кв. м (-1%).

Интересный факт: В Нагатино-Садовниках, где падение цен составило более 11%, ранее были одни из самых высоких темпов роста стоимости жилья из-за развития инфраструктуры. Однако конкуренция среди застройщиков привела к снижению цен в 2025 году.

Где в Москве жилье самое доступное

Если бюджет на покупку квартиры ограничен, стоит обратить внимание на районы, где стоимость "квадрата" остается самой низкой.

Районы с самыми бюджетными новостройками

Старая Москва

Молжаниновский район - 252 000 руб./кв. м.

- 252 000 руб./кв. м. Южное Бутово - 293 000 руб./кв. м.

- 293 000 руб./кв. м. Северное Медведково - 313 000 руб./кв. м.

- 313 000 руб./кв. м. Бирюлево Восточное - 320 000 руб./кв. м.

- 320 000 руб./кв. м. Чертаново Южное - 338 000 руб./кв. м.

Новая Москва

Филимонковское - 229 000 руб./кв. м.

- 229 000 руб./кв. м. Марушкинское - 231 000 руб./кв. м.

- 231 000 руб./кв. м. Кокошкино - 243 000 руб./кв. м.

- 243 000 руб./кв. м. Рязановское - 247 000 руб./кв. м.

- 247 000 руб./кв. м. Коммунарка - 285 000 руб./кв. м.

Интересный факт: молжаниновский район остается самым дешевым районом "старой" Москвы уже несколько лет подряд. Это связано с его удаленностью от метро и нехваткой развитой инфраструктуры, хотя некоторые новостройки здесь выглядят весьма привлекательно по соотношению цена-качество.

Где квартиры стали дороже

Несмотря на общий тренд снижения цен, в некоторых районах стоимость жилья наоборот выросла. Среди них:

Богородское - +3,1% (476 000 руб./кв. м).

- +3,1% (476 000 руб./кв. м). Печатники - +2,8% (450 000 руб./кв. м).

- +2,8% (450 000 руб./кв. м). Северное Медведково - +1,9% (313 000 руб./кв. м).

Интересный факт: район Печатники находится в зоне активной реновации, что привело к увеличению спроса на новое жилье. Кроме того, здесь развивается общественный транспорт — в ближайшие годы ожидается строительство новых станций метро.

Где самые дорогие новостройки

Самые дорогие районы Москвы по цене за кв. м

Арбат, Якиманка - 2,4 млн руб.

- 2,4 млн руб. Тверской район - 2,3 млн руб.

- 2,3 млн руб. Хамовники - 1,8 млн руб.

Интересный факт: В этих районах расположены самые престижные и дорогие жилые комплексы столицы, а также исторические особняки, превращенные в элитные клубные дома. В 2025 году цена за квадратный метр здесь в 5-10 раз выше, чем в среднем по городу.

Почему снижаются цены на квартиры в Москве

Снижение цен в некоторых районах объясняется несколькими факторами:

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ: ипотека становится менее доступной.

ипотека становится менее доступной. Конкуренция среди застройщиков: особенно в массовом сегменте.

особенно в массовом сегменте. Рост предложения на первичном рынке: много новых проектов выходит в продажу.

Прогноз: Эксперты ожидают, что в 2025 году цены на жилье в массовом сегменте могут снизиться еще на 3-5%, особенно в районах, где девелоперы активно борются за покупателей с помощью скидок и специальных предложений.

Вывод

Где сейчас выгодно покупать квартиру

Нагатино-Садовники, Метрогородок, Хорошевский: цены пошли вниз.

цены пошли вниз. Северное Медведково, Печатники, Богородское: пока еще не слишком дорогие, но уже растут.

пока еще не слишком дорогие, но уже растут. Филимонковское, Кокошкино, Южное Бутово: самые бюджетные новостройки.

Где покупать с осторожностью

Арбат, Якиманка, Тверской район - самые дорогие локации, но элитное жилье здесь стабильно растет в цене.

Покупка квартиры — один из самых важных шагов в жизни. Следите за рынком, анализируйте тренды и выбирайте жилье с умом!

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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