Дизайнер вам не нужен: как самостоятельно выбрать двери, пол и плинтусы, чтобы всё сочеталось

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь идет о дизайне интерьера, важно, чтобы каждый элемент был гармонично подобран. Цвет дверей, плинтусов и пола играет ключевую роль в создании стильной и комфортной атмосферы. Если вы хотите сделать это самостоятельно, без помощи дорогих дизайнеров, следуйте этим простым советам.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

Шаг 1: Подбираем межкомнатные двери

Перед тем как начать ремонт, стоит определиться с дверями. Они бывают двух основных типов: традиционные двери с наличниками и двери скрытого монтажа. Последние выглядят минималистично, их дверная коробка устанавливается еще на черновом этапе, и они часто окрашиваются в цвет стен, что делает их почти незаметными. Однако если вам ближе классический стиль, выбирайте традиционные двери.

Цвет дверей играет важную роль. Белые двери — универсальный выбор, который подходит под любой интерьер. Если вы предпочитаете деревянные двери, убедитесь, что их оттенок не темнее пола, чтобы избежать визуального конфликта между разными текстурами дерева.

Шаг 2: Подбираем плинтус

Плинтус должен быть выбран в зависимости от цвета дверей. Если двери белые, то плинтусы также стоит делать белыми. Это создаст гармоничное продолжение дверных наличников и не нарушит целостность интерьера. В случае деревянных дверей стоит выбрать плинтус нейтрального цвета, например, в цвет стен, чтобы он не выделялся и не привлекал к себе лишнего внимания. Избегайте пластиковых плинтусов с соединителями — они быстро теряют вид и могут доставить неудобства.

Шаг 3: Подбираем напольное покрытие

Когда вы выбрали двери и плинтусы, пришло время подбирать напольное покрытие. Помните, что цвет пола должен быть нейтральным — не слишком светлым и не слишком темным. Средние оттенки подходят к большинству стилей и легко комбинируются с мебелью и декором.

Если бюджет ограничен, отличным вариантом станет SPC-ламинат (кварц-винил), который не боится влаги, подходит для любых помещений и легко укладывается. Для тех, кто предпочитает натуральные материалы, можно рассмотреть инженерную или паркетную доску. Однако для прихожей и кухни лучше использовать более практичные покрытия, такие как керамогранит, чтобы избежать проблем с ломким стеклом.

Заключение

Правильно подобранные двери, плинтусы и напольные покрытия создадут стильный и гармоничный интерьер. Главное — следить за тем, чтобы все элементы сочетались между собой, не конфликтовали и соответствовали вашему вкусу. С такими простыми советами вы сможете оформить пространство самостоятельно, без помощи профессионалов.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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