Дизайнер вам не нужен: как самостоятельно выбрать двери, пол и плинтусы, чтобы всё сочеталось

Когда речь идет о дизайне интерьера, важно, чтобы каждый элемент был гармонично подобран. Цвет дверей, плинтусов и пола играет ключевую роль в создании стильной и комфортной атмосферы. Если вы хотите сделать это самостоятельно, без помощи дорогих дизайнеров, следуйте этим простым советам.
Перед тем как начать ремонт, стоит определиться с дверями. Они бывают двух основных типов: традиционные двери с наличниками и двери скрытого монтажа. Последние выглядят минималистично, их дверная коробка устанавливается еще на черновом этапе, и они часто окрашиваются в цвет стен, что делает их почти незаметными. Однако если вам ближе классический стиль, выбирайте традиционные двери.
Цвет дверей играет важную роль. Белые двери — универсальный выбор, который подходит под любой интерьер. Если вы предпочитаете деревянные двери, убедитесь, что их оттенок не темнее пола, чтобы избежать визуального конфликта между разными текстурами дерева.
Плинтус должен быть выбран в зависимости от цвета дверей. Если двери белые, то плинтусы также стоит делать белыми. Это создаст гармоничное продолжение дверных наличников и не нарушит целостность интерьера. В случае деревянных дверей стоит выбрать плинтус нейтрального цвета, например, в цвет стен, чтобы он не выделялся и не привлекал к себе лишнего внимания. Избегайте пластиковых плинтусов с соединителями — они быстро теряют вид и могут доставить неудобства.
Когда вы выбрали двери и плинтусы, пришло время подбирать напольное покрытие. Помните, что цвет пола должен быть нейтральным — не слишком светлым и не слишком темным. Средние оттенки подходят к большинству стилей и легко комбинируются с мебелью и декором.
Если бюджет ограничен, отличным вариантом станет SPC-ламинат (кварц-винил), который не боится влаги, подходит для любых помещений и легко укладывается. Для тех, кто предпочитает натуральные материалы, можно рассмотреть инженерную или паркетную доску. Однако для прихожей и кухни лучше использовать более практичные покрытия, такие как керамогранит, чтобы избежать проблем с ломким стеклом.
Правильно подобранные двери, плинтусы и напольные покрытия создадут стильный и гармоничный интерьер. Главное — следить за тем, чтобы все элементы сочетались между собой, не конфликтовали и соответствовали вашему вкусу. С такими простыми советами вы сможете оформить пространство самостоятельно, без помощи профессионалов.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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