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Раковина в ванной, которая испортит вам нервы: какой вариант точно не стоит выбирать

1:41
Недвижимость

При выборе раковины для ванной важно учитывать не только эстетику, но и удобство в повседневной эксплуатации. Вопрос встроенной или накладной модели может стать настоящей дилеммой. Разберёмся, какой вариант окажется наиболее практичным для вашей ванной комнаты.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Накладные раковины: стиль vs удобство

Такие модели часто встречаются в дизайнерских интерьерах и выглядят стильно. Они представляют собой отдельную чашу, установленную на столешницу, что позволяет выбрать необычные формы и материалы.

Плюсы

  • Эффектный внешний вид, разнообразие дизайнов.
  • Можно комбинировать с различными вариантами столешниц.
  • Легче заменить без демонтажа мебели.

Минусы

  • Вода часто попадает на столешницу.
  • Требуют высоких смесителей, которые могут брызгать.
  • Не самый практичный вариант для повседневного использования.

Встроенные раковины: практичность в деталях

Этот тип раковин интегрирован в тумбу или столешницу, что делает его более удобным в использовании и уходе.

Плюсы

  • Вода не растекается по столешнице.
  • Практичность в уходе — легко протирать поверхность.
  • Надёжность и долговечность конструкции.

Минусы

  • Ограниченный выбор форм и дизайна.
  • Замена раковины может быть сложнее, чем у накладной модели.

Итог: что выбрать

Если для вас важен дизайн и эстетика, накладная раковина станет отличным выбором. Однако если ключевыми факторами являются удобство и функциональность, встроенная раковина определённо будет лучшим вариантом.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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