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Ремонт без срока годности: 5 решений, которые переживут все тренды

4:10
Недвижимость

Оформляя квартиру, хочется, чтобы интерьер выглядел современно не только сегодня, но и через 5-10 лет. Однако следовать трендам, которые быстро сменяются, — не лучшее решение. Вместо этого стоит выбирать универсальные, проверенные временем приёмы, которые всегда будут актуальны. В этой статье расскажем о 5 главных дизайнерских решениях, которые помогут создать стильный и долговечный интерьер.

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Однотонная отделка стен и акценты

Фон помещения — это стены, пол и потолок. Они не должны перегружать пространство сложными узорами и яркими принтами, а служить нейтральной основой для мебели и декора.

Лучший вариант

  • Однотонные стены: белые, песочные, серые. Их легко сочетать с разными стилями.

Для классики

  • подойдут молдинги в цвет стен — они добавят элегантности и не перегрузят интерьер.

Для современного стиля

Можно выделить одну акцентную стену:

  • В спальне — за изголовьем кровати, используя мягкие панели.
  • В гостиной — за телевизором, с декоративными рейками или панелями.

Важно: рейки и молдинги лучше красить в цвет стен — это выглядит дорого и стильно.

Практичные двери и плинтусы

Правильный выбор межкомнатных дверей и плинтусов — залог долговечности интерьера. Здесь есть два основных варианта:

Классические двери с наличниками

Универсальное решение, которое всегда остаётся актуальным.

  • Лучше всего смотрятся белые двери в комплекте с белыми плинтусами.
  • Если двери под дерево — плинтусы окрашивают в цвет стен, это визуально поднимает потолки.

Двери скрытого монтажа

Современный вариант, но требует особого подхода:

  • Устанавливаются на черновом этапе ремонта.
  • Требуют скрытых плинтусов (они дороже обычных).
  • Поверхность дверей и стен должна совпадать по цвету.

Какой материал выбрать для плинтусов

  • МДФ или дюрополимер: практичный и долговечный вариант.
  • Пластиковые плинтусы с соединителями: устаревшее решение, которое удешевляет интерьер.

Фоновые шторы

Шторы должны дополнять интерьер, а не становиться его главным элементом. Поэтому лучше избегать принтов и сложных драпировок.

Лучшие цвета

  • Серый
  • Бежевый
  • Коричневый

Совет: шторы обязательно должны касаться пола — это визуально делает потолки выше.

Карнизы бывают скрытые (в потолке) и настенные — оба варианта хорошо вписываются в интерьер, но скрытые выглядят более современно.

Плитка вне времени

При выборе плитки для кухни и санузла лучше ориентироваться на натуральные текстуры.

Топ-материалы для плитки

  • Мрамор
  • Оникс
  • Песчаник
  • Дерево (но не в прихожей!)

Плитка под дерево в коридоре: не лучшее решение, так как сложно подобрать цвет, совпадающий с ламинатом или паркетом. Лучше использовать контрастную плитку, например, под мрамор.

Классические раскладки пола

Выбор раскладки напольного покрытия играет важную роль в визуальном восприятии пространства.

3 варианта, которые всегда актуальны

  • Палубная раскладка: самый экономичный и простой способ укладки.
  • Английская ёлочка: подходит для классических интерьеров.
  • Французская ёлочка: более дорогой вариант, но выглядит роскошно.

Диагональная палубная раскладка: устаревший приём, который создаёт лишний расход материала.

Вывод

Если вы хотите интерьер, который не потеряет актуальность через пару лет, придерживайтесь универсальных решений:

  • Однотонные стены вместо обоев с узорами.
  • Классические белые двери с плинтусами.
  • Фоновые шторы без рисунков.
  • Плитка под натуральные материалы.
  • Классическая укладка пола.

Эти простые, но продуманные решения помогут вам создать стильный, гармоничный и вневременной интерьер, который будет радовать вас долгие годы.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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