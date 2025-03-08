Ремонт без срока годности: 5 решений, которые переживут все тренды

Оформляя квартиру, хочется, чтобы интерьер выглядел современно не только сегодня, но и через 5-10 лет. Однако следовать трендам, которые быстро сменяются, — не лучшее решение. Вместо этого стоит выбирать универсальные, проверенные временем приёмы, которые всегда будут актуальны. В этой статье расскажем о 5 главных дизайнерских решениях, которые помогут создать стильный и долговечный интерьер.
Фон помещения — это стены, пол и потолок. Они не должны перегружать пространство сложными узорами и яркими принтами, а служить нейтральной основой для мебели и декора.
Можно выделить одну акцентную стену:
Важно: рейки и молдинги лучше красить в цвет стен — это выглядит дорого и стильно.
Правильный выбор межкомнатных дверей и плинтусов — залог долговечности интерьера. Здесь есть два основных варианта:
Универсальное решение, которое всегда остаётся актуальным.
Современный вариант, но требует особого подхода:
Шторы должны дополнять интерьер, а не становиться его главным элементом. Поэтому лучше избегать принтов и сложных драпировок.
Совет: шторы обязательно должны касаться пола — это визуально делает потолки выше.
Карнизы бывают скрытые (в потолке) и настенные — оба варианта хорошо вписываются в интерьер, но скрытые выглядят более современно.
При выборе плитки для кухни и санузла лучше ориентироваться на натуральные текстуры.
Плитка под дерево в коридоре: не лучшее решение, так как сложно подобрать цвет, совпадающий с ламинатом или паркетом. Лучше использовать контрастную плитку, например, под мрамор.
Выбор раскладки напольного покрытия играет важную роль в визуальном восприятии пространства.
Диагональная палубная раскладка: устаревший приём, который создаёт лишний расход материала.
Если вы хотите интерьер, который не потеряет актуальность через пару лет, придерживайтесь универсальных решений:
Эти простые, но продуманные решения помогут вам создать стильный, гармоничный и вневременной интерьер, который будет радовать вас долгие годы.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.
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