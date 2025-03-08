Ремонт без срока годности: 5 решений, которые переживут все тренды

4:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оформляя квартиру, хочется, чтобы интерьер выглядел современно не только сегодня, но и через 5-10 лет. Однако следовать трендам, которые быстро сменяются, — не лучшее решение. Вместо этого стоит выбирать универсальные, проверенные временем приёмы, которые всегда будут актуальны. В этой статье расскажем о 5 главных дизайнерских решениях, которые помогут создать стильный и долговечный интерьер.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Прихожая в квартире

Однотонная отделка стен и акценты

Фон помещения — это стены, пол и потолок. Они не должны перегружать пространство сложными узорами и яркими принтами, а служить нейтральной основой для мебели и декора.

Лучший вариант

Однотонные стены: белые, песочные, серые. Их легко сочетать с разными стилями.

Для классики

подойдут молдинги в цвет стен — они добавят элегантности и не перегрузят интерьер.

Для современного стиля

Можно выделить одну акцентную стену:

В спальне — за изголовьем кровати, используя мягкие панели.

В гостиной — за телевизором, с декоративными рейками или панелями.

Важно: рейки и молдинги лучше красить в цвет стен — это выглядит дорого и стильно.

Практичные двери и плинтусы

Правильный выбор межкомнатных дверей и плинтусов — залог долговечности интерьера. Здесь есть два основных варианта:

Классические двери с наличниками

Универсальное решение, которое всегда остаётся актуальным.

Лучше всего смотрятся белые двери в комплекте с белыми плинтусами.

Если двери под дерево — плинтусы окрашивают в цвет стен, это визуально поднимает потолки.

Двери скрытого монтажа

Современный вариант, но требует особого подхода:

Устанавливаются на черновом этапе ремонта.

Требуют скрытых плинтусов (они дороже обычных).

Поверхность дверей и стен должна совпадать по цвету.

Какой материал выбрать для плинтусов

МДФ или дюрополимер: практичный и долговечный вариант.

практичный и долговечный вариант. Пластиковые плинтусы с соединителями: устаревшее решение, которое удешевляет интерьер.

Фоновые шторы

Шторы должны дополнять интерьер, а не становиться его главным элементом. Поэтому лучше избегать принтов и сложных драпировок.

Лучшие цвета

Серый

Бежевый

Коричневый

Совет: шторы обязательно должны касаться пола — это визуально делает потолки выше.

Карнизы бывают скрытые (в потолке) и настенные — оба варианта хорошо вписываются в интерьер, но скрытые выглядят более современно.

Плитка вне времени

При выборе плитки для кухни и санузла лучше ориентироваться на натуральные текстуры.

Топ-материалы для плитки

Мрамор

Оникс

Песчаник

Дерево (но не в прихожей!)

Плитка под дерево в коридоре: не лучшее решение, так как сложно подобрать цвет, совпадающий с ламинатом или паркетом. Лучше использовать контрастную плитку, например, под мрамор.

Классические раскладки пола

Выбор раскладки напольного покрытия играет важную роль в визуальном восприятии пространства.

3 варианта, которые всегда актуальны

Палубная раскладка: самый экономичный и простой способ укладки.

самый экономичный и простой способ укладки. Английская ёлочка: подходит для классических интерьеров.

подходит для классических интерьеров. Французская ёлочка: более дорогой вариант, но выглядит роскошно.

Диагональная палубная раскладка: устаревший приём, который создаёт лишний расход материала.

Вывод

Если вы хотите интерьер, который не потеряет актуальность через пару лет, придерживайтесь универсальных решений:

Однотонные стены вместо обоев с узорами.

Классические белые двери с плинтусами.

Фоновые шторы без рисунков.

Плитка под натуральные материалы.

Классическая укладка пола.

Эти простые, но продуманные решения помогут вам создать стильный, гармоничный и вневременной интерьер, который будет радовать вас долгие годы.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.



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