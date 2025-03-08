Тюль, который не нужно гладить — он существует, и дизайнеры в восторге

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тюль — не просто элемент декора, а важная деталь интерьера, влияющая на освещение, уют и стиль комнаты. В 2025 году дизайнеры предлагают минимализм, натуральные ткани и нестандартные способы использования этого текстиля. Разберем самые модные приемы и то, от чего пора отказаться.

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Какие ткани в тренде

Вуаль: мягкая, рассеивает свет, универсальна.

мягкая, рассеивает свет, универсальна. Органза: держит форму, но без чрезмерного блеска.

держит форму, но без чрезмерного блеска. Лен с добавками: стильный, практичный, подходит для эко-стиля.

стильный, практичный, подходит для эко-стиля. Жаккард: сдержанный узор придает элегантности.

сдержанный узор придает элегантности. Сетка: воздушная, но требует тщательного ухода.

Как использовать тюль в интерьере

Классика с портьерами: легкий тюль + плотные шторы.

легкий тюль + плотные шторы. С римскими шторами: практично и стильно.

практично и стильно. Сольно: особенно актуально для минимализма.

особенно актуально для минимализма. Не на окнах: балдахины, зонирование, украшение террас.

Что в моде в 2025 году

Лаконичные однотонные ткани.

Натуральные текстуры (лен, хлопок).

Геометрические узоры вместо цветочных принтов.

Рельефные ткани, не требующие глажки.

Полупрозрачные сетки для легкости.

Антитренды

Ламбрекены и сложные драпировки.

Блестящая органза с люрексом.

Крупные цветочные узоры.

Яркие кислотные оттенки.

Укороченный тюль (кроме кухни).

В 2025 году тюль — это простота, легкость и функциональность. Натуральные ткани и лаконичные формы сделают интерьер стильным и уютным.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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