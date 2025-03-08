Тюль, который не нужно гладить — он существует, и дизайнеры в восторге

Тюль — не просто элемент декора, а важная деталь интерьера, влияющая на освещение, уют и стиль комнаты. В 2025 году дизайнеры предлагают минимализм, натуральные ткани и нестандартные способы использования этого текстиля. Разберем самые модные приемы и то, от чего пора отказаться.
В 2025 году тюль — это простота, легкость и функциональность. Натуральные ткани и лаконичные формы сделают интерьер стильным и уютным.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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