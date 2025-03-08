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Тюль, который не нужно гладить — он существует, и дизайнеры в восторге

1:46
Недвижимость

Тюль — не просто элемент декора, а важная деталь интерьера, влияющая на освещение, уют и стиль комнаты. В 2025 году дизайнеры предлагают минимализм, натуральные ткани и нестандартные способы использования этого текстиля. Разберем самые модные приемы и то, от чего пора отказаться.

Занавески
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Занавески

Какие ткани в тренде

  • Вуаль: мягкая, рассеивает свет, универсальна.
  • Органза: держит форму, но без чрезмерного блеска.
  • Лен с добавками: стильный, практичный, подходит для эко-стиля.
  • Жаккард: сдержанный узор придает элегантности.
  • Сетка: воздушная, но требует тщательного ухода.

Как использовать тюль в интерьере

  • Классика с портьерами: легкий тюль + плотные шторы.
  • С римскими шторами: практично и стильно.
  • Сольно: особенно актуально для минимализма.
  • Не на окнах: балдахины, зонирование, украшение террас.

Что в моде в 2025 году

  • Лаконичные однотонные ткани.
  • Натуральные текстуры (лен, хлопок).
  • Геометрические узоры вместо цветочных принтов.
  • Рельефные ткани, не требующие глажки.
  • Полупрозрачные сетки для легкости.

Антитренды

  • Ламбрекены и сложные драпировки.
  • Блестящая органза с люрексом.
  • Крупные цветочные узоры.
  • Яркие кислотные оттенки.
  • Укороченный тюль (кроме кухни).

В 2025 году тюль — это простота, легкость и функциональность. Натуральные ткани и лаконичные формы сделают интерьер стильным и уютным.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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