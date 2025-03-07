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Революция в строительстве: этот секретный элемент ускорит возведение домов на треть

1:45
Недвижимость

В России разрабатывается проект многоэтажного жилого дома с использованием стального каркаса в качестве основной несущей конструкции. В настоящее время он проходит государственную экспертизу для включения в реестр типовых проектов. Ожидается, что это решение откроет новые возможности в жилищном строительстве, сообщили в Минстрое 6 марта.

Стройка в Тюмени
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройка в Тюмени

Применение стального каркаса позволит ускорить строительство на 30% и сократить количество рабочих на стройке на 25%. Это особенно важно для регионов, где строительный сезон ограничен по времени, пишут "Известия".

Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Минстрой России активно работает над совершенствованием нормативной базы, расширяя применение стали в гражданском строительстве. Это способствует технологическому развитию отрасли и улучшению качества жизни граждан.

В 2024 году "дорожная карта" была доработана с участием ФАУ "ФЦС" и Ассоциации развития стального строительства. В рамках проекта создан типовой проект 17-этажного дома, в котором используются сварные двутавровые балки из стали повышенной прочности и быстросборные стеновые панели. Эти технологии ускоряют монтаж, снижают нагрузку на фундамент и уменьшают количество "мокрых" процессов.

По словам директора по стальному строительству компании "Северсталь" Михаила Соколова, стальной каркас обеспечивает финансовую устойчивость проекта. Это позволяет заранее фиксировать стоимость металла и гарантирует привлечение подрядчиков в любом регионе страны.

Уточнения

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) — федеральный орган исполнительной власти, образованный указом Президента Российской Федерации 1 ноября 2013 года преобразованием Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр — Ирек Файзуллин.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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