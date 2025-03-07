Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас есть собственный колодец, то, скорее всего, вы сталкивались с проблемой жёсткой воды. Минеральные отложения оседают на поверхностях, контактирующих с водой, и могут со временем снижать эффективность бытовых приборов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чайник электрический

Особенно это заметно в электрических чайниках, где накипь скапливается на нагревательных элементах, что сокращает срок их службы и увеличивает энергопотребление.

Одним из самых популярных способов удаления известкового налёта является использование уксуса. Его можно применять в чистом или разбавленном виде, а также нагревать для ускорения процесса очистки. Однако запах уксуса не всегда приятен, поэтому существуют и более мягкие альтернативы.

Лимонная кислота — отличный вариант для борьбы с накипью. Она эффективно удаляет известковый налёт, при этом действуя более деликатно, чем уксус. Для очистки достаточно добавить столовую ложку кислоты в воду, довести до кипения и оставить на 20 минут. После этого чайник необходимо тщательно промыть.

Ещё один вариант — пищевая сода. Достаточно растворить чайную ложку соды в нескольких ложках воды, нанести смесь на дно чайника и оставить на ночь. Затем нужно прокипятить воду и ополоснуть прибор.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.



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