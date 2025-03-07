Эксперты по уборке раскрыли секрет: как навести идеальный порядок на кухне и навсегда забыть о хаосе

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы ваша кухня всегда оставалась аккуратной и удобной в использовании? Эксперты по уборке предлагают практичные подходы, позволяющие избавиться от хаоса и оптимизировать каждый уголок дома.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зелёная кухня

Один из главных принципов порядка — убрать лишнее. Начните с того, что выньте из шкафов всю посуду, расставьте её на столе и трезво оцените, чем вы действительно пользуетесь. Оставьте только нужные вещи, а остальное можно подарить или передать на переработку.

Также стоит выделить каждому предмету свое место. Например, редко используемая посуда (формы для выпечки, праздничные тарелки) должна находиться на верхних полках, а часто используемые предметы — в зоне быстрого доступа.

А как быть с кружками? Многие просто ставят рядом, но есть более удобное решение. Попробуйте метод японских организаторов: расставьте кружки по кругу, сначала уложив стопкой блюдца, а затем аккуратно расположив чашки сверху. Это не только экономит место, но и выглядит эстетично.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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