Солнечные батареи — деньги на ветер: вся правда, о которой молчат продавцы

Когда речь заходит об экономии электроэнергии, большинство людей сразу думают о солнечных батареях. Использование энергии Солнца для выработки электричества кажется логичным решением. Однако, несмотря на популярность этой технологии, у неё есть не только преимущества, но и определённые недостатки.
Прежде чем инвестировать в солнечные панели, важно понимать основные сложности, с которыми может столкнуться владелец.
Монтаж солнечных батарей требует значительных первоначальных вложений. Полная установка может обойтись в несколько сотен тысяч, что отпугивает многих покупателей.
Тем не менее, в долгосрочной перспективе солнечные батареи помогают существенно уменьшить счета за электричество.
Солнечные панели эффективны только при наличии достаточного количества солнечного света. В пасмурные дни, зимой и, разумеется, ночью их производительность снижается.
Чтобы решить эту проблему, можно использовать системы хранения энергии, однако они пока остаются дорогостоящими.
Хотя современные панели служат в среднем 25-30 лет, их эффективность со временем снижается. Тем не менее, технологии совершенствуются, и некоторые модели могут работать до 50 лет.
К счастью, обслуживание солнечных батарей минимально: достаточно периодически очищать их от пыли и загрязнений. Кроме того, наличие солнечной электростанции может повысить стоимость недвижимости при продаже.
Хотя солнечная энергия считается чистой, производство панелей оказывает влияние на окружающую среду. Добыча материалов, транспортировка и сборка оставляют углеродный след.
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.