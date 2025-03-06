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Солнечные батареи — деньги на ветер: вся правда, о которой молчат продавцы

1:59
Недвижимость

Когда речь заходит об экономии электроэнергии, большинство людей сразу думают о солнечных батареях. Использование энергии Солнца для выработки электричества кажется логичным решением. Однако, несмотря на популярность этой технологии, у неё есть не только преимущества, но и определённые недостатки.

Солнечные панели
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Солнечные панели

Прежде чем инвестировать в солнечные панели, важно понимать основные сложности, с которыми может столкнуться владелец.

1. Высокая стоимость установки

Монтаж солнечных батарей требует значительных первоначальных вложений. Полная установка может обойтись в несколько сотен тысяч, что отпугивает многих покупателей.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе солнечные батареи помогают существенно уменьшить счета за электричество.

2. Зависимость от погодных условий

Солнечные панели эффективны только при наличии достаточного количества солнечного света. В пасмурные дни, зимой и, разумеется, ночью их производительность снижается.

Чтобы решить эту проблему, можно использовать системы хранения энергии, однако они пока остаются дорогостоящими.

3. Ограниченный срок службы

Хотя современные панели служат в среднем 25-30 лет, их эффективность со временем снижается. Тем не менее, технологии совершенствуются, и некоторые модели могут работать до 50 лет.

К счастью, обслуживание солнечных батарей минимально: достаточно периодически очищать их от пыли и загрязнений. Кроме того, наличие солнечной электростанции может повысить стоимость недвижимости при продаже.

4. Экологический след

Хотя солнечная энергия считается чистой, производство панелей оказывает влияние на окружающую среду. Добыча материалов, транспортировка и сборка оставляют углеродный след.

Уточнения

Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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