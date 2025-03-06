Греция распродаёт свои лучшие отели почти за копейки! Кто успеет их забрать?

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Греции наблюдается рост числа гостиничных аукционов, охватывающих разные регионы страны — от островов до материковых территорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ано Долиана, Аркадия, Греция

В предстоящие недели состоятся торги на крупные объекты в Лесбосе, Дельфах, Центральной Македонии, Ханье (Крит) и на Родосе. Начальная стоимость ряда отелей превышает 1 миллион евро, а максимальная заявленная цена достигает 14 миллионов.

Одним из наиболее примечательных лотов является пятизвездочный отель Galini Sea View в Ханье, Крит. Этот гостиничный комплекс включает 128 номеров, несколько бассейнов, тренажёрный зал, рестораны и конференц-залы. Его стартовая цена составляет 14 000 000 евро, а аукцион пройдет 12 марта.

Ещё один объект — отель на Лесбосе, предлагается за 2 060 000 евро. Он занимает площадь 4 350 кв. м и включает главное здание, комплекс бунгало, бассейн и теннисный корт.

Также намечены аукционы в Дельфах и Центральной Македонии. В Дельфах можно приобрести гостиничный комплекс за 2 000 000 евро, в то время как объект в Македонии с 24 номерами и бассейнами выставлен за 1 500 000 евро.

Среди других интересных предложений — отель Lindos Memories на Родосе, оценённый в 6 600 000 евро. Он включает два корпуса, бассейн, бар и номера с центральной системой кондиционирования.

Эксперты отмечают, что интерес к греческому гостиничному сектору среди инвесторов остается высоким, несмотря на экономические колебания в Европе.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.



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