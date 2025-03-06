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Пять ошибок, из-за которых ваша кухня пахнет не так, как хотелось бы

1:26
Недвижимость

Даже самая уютная кухня может превратиться в источник неприятных запахов, если не соблюдать некоторые правила. Чтобы воздух всегда оставался свежим, а готовка приносила удовольствие, важно учитывать несколько нюансов.

апельсин
Фото: flickr.com by April Killingsworth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
апельсин

1. Выбирайте правильную вытяжку

Если вы часто готовите на плите, выбирайте мощную вытяжку, которая действительно справится с задачей. Если же вы больше пользуетесь духовкой, можно обойтись более компактными моделями.

2. Мойте посуду сразу после еды

Грязная посуда, оставленная на несколько часов, быстро становится источником неприятного запаха. Лучше всего мыть её сразу или хотя бы замачивать, если нет времени.

3. Выносите мусор ежедневно

Даже если мешок заполнен только наполовину, вечером его лучше вынести. Особенно это касается остатков еды, которые могут начать "благоухать" уже через несколько часов.

4. Проветривайте кухню чаще

Воздух в этом помещении быстро впитывает запахи. Проветривайте кухню после каждого приготовления еды, даже зимой.

5. Используйте натуральные ароматизаторы

Обжаренные кофейные зёрна, сушёные фрукты, корица, ваниль, цедра цитрусовых и свежие травы (например, базилик или мята) помогают создать приятный аромат.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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