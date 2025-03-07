Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ароматизация помещения — это модный тренд, но он никак не влияет на качество воздуха. Чтобы дышать легче и чувствовать себя лучше, важно не только создавать приятные запахи, но и заботиться о чистоте атмосферы в доме. Как этого добиться?

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

1. Проветривайте правильно

Даже зимой не забывайте регулярно открывать окна. Лучше распахивать их полностью на 5-10 минут, чем держать в режиме микропроветривания. Это поможет быстрее обновить воздух, избавив его от вредных микроорганизмов. Главное — следить, чтобы не было сквозняков.

2. Используйте гаджеты

Современные очистители и увлажнители воздуха помогают бороться с пылью, аллергенами и сухостью. Они представлены в разных ценовых сегментах, так что можно найти вариант для любого бюджета.

3. Делайте влажную уборку

Пыль накапливается ежедневно, даже если её не видно. Регулярное мытьё полов, протирание поверхностей и стирка текстиля значительно улучшают качество воздуха. Особенно важно проводить уборку, если в доме есть дети или аллергики.

4. Заведите растения

Зелёные друзья не только украшают интерьер, но и активно очищают воздух. Например, спатифиллум нейтрализует вредные вещества, а алоэ помогает бороться с бактериями.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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