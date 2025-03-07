Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать

Розетки — это тот элемент интерьера, о котором часто забывают при ремонте. В итоге приходится использовать удлинители, портить дизайн и страдать от неудобного расположения проводов. Чтобы этого избежать, следуйте этим пяти советам.
В спальне, гостиной и детской розетки устанавливают на высоте 25-30 см от пола. Это удобно для подключения техники и позволяет сохранить эстетичный вид помещения.
Розетки в ванной должны находиться не ниже 1 метра от пола и не ближе 60 см к воде. Отдельно продумайте розетки для фена, электробритвы и щетки — их можно спрятать в шкафчике.
Сначала определитесь с расположением бытовой техники, а потом устанавливайте розетки. Для стационарных приборов (холодильник, духовой шкаф) — 10 см от пола, для мелкой техники — на 10 см выше столешницы. Важно: розетки должны быть не ближе 50 см к мойке!
Для компьютера, принтера и другой техники розетки удобнее всего разместить в двух местах:
Расположение за шкафами, тумбами или комодами сделает их неудобными в использовании. Оставьте минимум 10-15 см над плоскостью мебели или расположите 30 см от пола.
Штепсельный соединитель (от нем Stöpsel «пробка затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.
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