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Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать

1:50
Недвижимость

Розетки — это тот элемент интерьера, о котором часто забывают при ремонте. В итоге приходится использовать удлинители, портить дизайн и страдать от неудобного расположения проводов. Чтобы этого избежать, следуйте этим пяти советам.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой

1. Оптимальная высота в жилых комнатах

В спальне, гостиной и детской розетки устанавливают на высоте 25-30 см от пола. Это удобно для подключения техники и позволяет сохранить эстетичный вид помещения.

2. Безопасность в ванной

Розетки в ванной должны находиться не ниже 1 метра от пола и не ближе 60 см к воде. Отдельно продумайте розетки для фена, электробритвы и щетки — их можно спрятать в шкафчике.

3. Практичность на кухне

Сначала определитесь с расположением бытовой техники, а потом устанавливайте розетки. Для стационарных приборов (холодильник, духовой шкаф) — 10 см от пола, для мелкой техники — на 10 см выше столешницы. Важно: розетки должны быть не ближе 50 см к мойке!

4. Рабочая зона: два уровня

Для компьютера, принтера и другой техники розетки удобнее всего разместить в двух местах:

  • 20-30 см от пола — для стационарного подключения;
  • 10-15 см над столешницей или встроенные модели — для удобного подключения ноутбука, зарядки телефона.

5. Не прячьте розетки за мебелью

Расположение за шкафами, тумбами или комодами сделает их неудобными в использовании. Оставьте минимум 10-15 см над плоскостью мебели или расположите 30 см от пола.

Уточнения

Штепсельный соединитель (от нем  Stöpsel «пробка затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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