Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большунов против Устюгова: скандал на чемпионате России по лыжным гонкам набирает обороты
Разработан биокомпьютер, который перевернёт медицину и науку
Шокирующий перформанс в Дании: голодные поросята стали центром скандальной выставки
Тени и помада: самые стильные сочетания, которые сделают вас звездой
Блейдс против Куниева: испытание для новичка или шанс на сенсацию
Где отдыхают россияне в 2025 году? Самые популярные направления
Как вырастить виноград без косточек: всё, что нужно знать
Скрытый убийца: 5 тревожных признаков, которые вы можете заметить в зеркале
Огород без прополки и лопаты — три хитрости, которые изменят ваш подход

Дом, застрявший в прошлом: какие вещи портят впечатление

2:26
Недвижимость

Некоторые предметы интерьера когда-то считались показателем достатка и уюта, но сегодня они лишь добавляют возраст не только хозяевам, но и самому жилищу. Если хотите, чтобы ваш дом выглядел современно, пора избавиться от этих "вещей из прошлого".

Букет роз на окне
Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Букет роз на окне

1. Полки, заваленные старой макулатурой

Журналы 90-х, газеты с пожелтевшими страницами, потрёпанные книги по устаревшей тематике — всё это не украшает интерьер, а делает его захламлённым. Исключение — редкие издания, художественная и научная литература.

2. Пульты в целлофановых пакетах

Раньше считалось, что так пульт дольше останется чистым. Но затёртый пакет, который не меняли годами, выглядит неопрятно и портит впечатление о квартире.

3. Стенка с сервизами "на праздник"

Хрустальные рюмки, фарфоровые чашки и вазы, пылящиеся за стеклянными дверцами шкафа, давно потеряли свою актуальность. Современные тренды предлагают функциональные открытые стеллажи и минимализм в деталях.

4. Легендарный "пакет с пакетами"

Раньше пакеты были дефицитом, но сегодня это просто пережиток прошлого. Лучше заменить его стильными экосумками или контейнером для хранения.

5. Деревянные прищепки на бельевой верёвке

Такие прищепки темнеют, гниют и быстро теряют свою функциональность. Пластиковые аналоги удобнее и выглядят эстетичнее.

6. Телевизор с кинескопом

Громоздкие аппараты с выпуклым экраном давно уступили место тонким и лёгким моделям. Если старый телевизор ещё занимает место в комнате, пора обновить технику.

7. Хрустальные вазы по углам

Хрусталь был признаком достатка, но теперь он лишь собирает пыль. В тренде минимализм и функциональность — используйте стильные керамические или стеклянные вазы и убирайте их после использования.

8. Ковры на стенах

Когда-то они защищали от холода, а сегодня — признак устаревшего интерьера. Сейчас даже напольные ковры встречаются реже, ведь они накапливают пыль и аллергены.

Избавившись от этих вещей, можно омолодить интерьер, сделать его более свежим и современным.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
Еда и рецепты
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Хрущёв дал добро. Ил-18 взлетел и стал бортом номер один — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Последние материалы
Большунов против Устюгова: скандал на чемпионате России по лыжным гонкам набирает обороты
Разработан биокомпьютер, который перевернёт медицину и науку
Шокирующий перформанс в Дании: голодные поросята стали центром скандальной выставки
Тени и помада: самые стильные сочетания, которые сделают вас звездой
Блейдс против Куниева: испытание для новичка или шанс на сенсацию
Где отдыхают россияне в 2025 году? Самые популярные направления
Как вырастить виноград без косточек: всё, что нужно знать
Дом, застрявший в прошлом: какие вещи портят впечатление
Скрытый убийца: 5 тревожных признаков, которые вы можете заметить в зеркале
Огород без прополки и лопаты — три хитрости, которые изменят ваш подход
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.