Дом, застрявший в прошлом: какие вещи портят впечатление

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые предметы интерьера когда-то считались показателем достатка и уюта, но сегодня они лишь добавляют возраст не только хозяевам, но и самому жилищу. Если хотите, чтобы ваш дом выглядел современно, пора избавиться от этих "вещей из прошлого".

Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Букет роз на окне

1. Полки, заваленные старой макулатурой

Журналы 90-х, газеты с пожелтевшими страницами, потрёпанные книги по устаревшей тематике — всё это не украшает интерьер, а делает его захламлённым. Исключение — редкие издания, художественная и научная литература.

2. Пульты в целлофановых пакетах

Раньше считалось, что так пульт дольше останется чистым. Но затёртый пакет, который не меняли годами, выглядит неопрятно и портит впечатление о квартире.

3. Стенка с сервизами "на праздник"

Хрустальные рюмки, фарфоровые чашки и вазы, пылящиеся за стеклянными дверцами шкафа, давно потеряли свою актуальность. Современные тренды предлагают функциональные открытые стеллажи и минимализм в деталях.

4. Легендарный "пакет с пакетами"

Раньше пакеты были дефицитом, но сегодня это просто пережиток прошлого. Лучше заменить его стильными экосумками или контейнером для хранения.

5. Деревянные прищепки на бельевой верёвке

Такие прищепки темнеют, гниют и быстро теряют свою функциональность. Пластиковые аналоги удобнее и выглядят эстетичнее.

6. Телевизор с кинескопом

Громоздкие аппараты с выпуклым экраном давно уступили место тонким и лёгким моделям. Если старый телевизор ещё занимает место в комнате, пора обновить технику.

7. Хрустальные вазы по углам

Хрусталь был признаком достатка, но теперь он лишь собирает пыль. В тренде минимализм и функциональность — используйте стильные керамические или стеклянные вазы и убирайте их после использования.

8. Ковры на стенах

Когда-то они защищали от холода, а сегодня — признак устаревшего интерьера. Сейчас даже напольные ковры встречаются реже, ведь они накапливают пыль и аллергены.

Избавившись от этих вещей, можно омолодить интерьер, сделать его более свежим и современным.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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