Эти 5 вещей в доме защищают от бед: почему наши предки не расставались с ними

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наши предки верили, что некоторые предметы обладают особой энергетикой и могут защитить дом от несчастий. Даже если вы не особо верите в приметы, эти вещи можно разместить в квартире — хуже точно не будет, а уют только прибавится.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

1. Веник — символ защиты от бед

Этот предмет всегда считался мощным оберегом. Наши предки выметали весь негатив новым веником против часовой стрелки, а затем выбрасывали мусор подальше от дома. Сегодня веник, расположенный в углу кухни или прихожей, символизирует достаток и порядок в доме.

2. Камни из "хорошего" места

Три камня, найденные на берегу реки или в лесу, принесут в дом спокойствие и защиту. Главное — не брать их в местах, где чувствуете тревогу. Лучше всего подходят гладкие речные камни или минералы необычной формы.

3. Прихватки, сшитые своими руками

Обычные прихватки на кухне — это не просто полезный аксессуар, а настоящий талисман уюта и благополучия. Особенно сильными считаются те, которые хозяйка сшила самостоятельно. Они привлекают в дом тепло и гармонию.

4. Подкова — проверенный оберег удачи

Считается, что настоящая подкова, найденная или полученная от лошади, приносит удачу. Её вешают рогами вверх над входной дверью — тогда она наполняет дом позитивной энергией и защищает от неприятностей.

5. Комнатные растения — живые защитники дома

Некоторые цветы помогают наладить гармонию и благополучие. Например, фикус избавляет от тревог, лаванда успокаивает, а денежное дерево привлекает достаток. Главное — ухаживать за растениями, ведь увядающие цветы символизируют застой в жизни.

Даже если вы не верите в силу этих предметов, они создадут в доме атмосферу уюта, спокойствия и гармонии.

Уточнения

Прихва́тка — предмет кухонной утвари, применяемый для захвата чего-либо горячего, обычно в виде прямоугольного куска ткани.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.