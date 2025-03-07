Эти 5 вещей в доме защищают от бед: почему наши предки не расставались с ними

Наши предки верили, что некоторые предметы обладают особой энергетикой и могут защитить дом от несчастий. Даже если вы не особо верите в приметы, эти вещи можно разместить в квартире — хуже точно не будет, а уют только прибавится.
Этот предмет всегда считался мощным оберегом. Наши предки выметали весь негатив новым веником против часовой стрелки, а затем выбрасывали мусор подальше от дома. Сегодня веник, расположенный в углу кухни или прихожей, символизирует достаток и порядок в доме.
Три камня, найденные на берегу реки или в лесу, принесут в дом спокойствие и защиту. Главное — не брать их в местах, где чувствуете тревогу. Лучше всего подходят гладкие речные камни или минералы необычной формы.
Обычные прихватки на кухне — это не просто полезный аксессуар, а настоящий талисман уюта и благополучия. Особенно сильными считаются те, которые хозяйка сшила самостоятельно. Они привлекают в дом тепло и гармонию.
Считается, что настоящая подкова, найденная или полученная от лошади, приносит удачу. Её вешают рогами вверх над входной дверью — тогда она наполняет дом позитивной энергией и защищает от неприятностей.
Некоторые цветы помогают наладить гармонию и благополучие. Например, фикус избавляет от тревог, лаванда успокаивает, а денежное дерево привлекает достаток. Главное — ухаживать за растениями, ведь увядающие цветы символизируют застой в жизни.
Даже если вы не верите в силу этих предметов, они создадут в доме атмосферу уюта, спокойствия и гармонии.
Прихва́тка — предмет кухонной утвари, применяемый для захвата чего-либо горячего, обычно в виде прямоугольного куска ткани.
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