Срочно выбросить: 4 вещи в доме, которые притягивают беды и неприятности

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Есть предметы, которые незаметно наполняют дом негативной энергией, влияя на жизнь и судьбу. Некоторые из них кажутся безобидными, но на деле могут стать причиной болезней, потерь и неприятных событий.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Посуда из хрусталя

Какие вещи стоит немедленно выбросить, чтобы не притягивать в свою жизнь несчастья?

1. Треснутая и старая посуда

Кажется, что небольшая трещина на чашке — это мелочь, но в народных поверьях такая посуда считается символом разбитых надежд и финансовых потерь. Особенно опасны вещи, оставшиеся от незнакомых людей или купленные в антикварных магазинах. Они несут в себе энергетику предыдущих владельцев, и вы никогда не узнаете, какой была их судьба.

2. Вещи, связанные со смертью

Хранение постели умершего человека считается крайне плохим знаком. Считается, что такие предметы наполняются тяжёлой энергией потерь и могут стать причиной болезней и даже преждевременной смерти. Личные вещи можно раздать, но постель, матрас и подушки лучше выбросить.

3. Остановившиеся часы

Часы, которые перестали идти, символизируют застой в жизни и препятствия в развитии. Если часы остановились, их нужно починить или избавиться от них. В эзотерике такие предметы считаются "застрявшими" во времени и могут притягивать неудачи и тревоги.

4. Найденные предметы

Даже если вам повезло найти на улице что-то ценное, лучше пройти мимо или постараться вернуть владельцу. Вещи, оставленные без присмотра, могут быть заряжены чужими неудачами или специально "забыты" для передачи негатива другому человеку.

Эти предметы незаметно создают атмосферу тревоги и несчастий, поэтому не стоит жалеть их. Избавившись от них, вы откроете путь новым возможностям и хорошей энергии.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



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