Дорого, богато, но почти бесплатно: стильный аксессуар для кухни из того, что вы обычно выбрасываете

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кто сказал, что использованные банки от тунца — это мусор? С небольшим творческим подходом вы можете превратить их в стильную и функциональную доску-органайзер для закусок, которая станет украшением вашего стола. Это не только экологичный способ переработки материалов, но и оригинальная идея для сервировки сыров, мясного ассорти, орехов и других угощений.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain консервные банки

Следуйте этому простому пошаговому руководству, и результат вас удивит!

Что вам понадобится

4 банки из-под тунца (чистые и без острых краев).

Деревянная доска (примерно 40x13 см).

2 маленькие деревянные планки (для ножек).

Краска (меловая цвета масла, акриловая охра и шоколад).

Наждачная бумага.

Лак на водной основе.

Старая зубная щетка (для создания декоративного эффекта).

Гвозди, молоток, винты.

2 кожаные полоски (для ручек).

4 стеклянных контейнера (чашки, небольшие стаканы или миски, подходящие по размеру).

Как сделать доску-органайзер

Создайте основу

Прикрепите деревянные планки к нижней части доски, чтобы приподнять ее. Затем покрасьте дерево и банки масляной краской.

Создайте эффект состаривания

Когда краска высохнет, слегка обработайте дерево наждачной бумагой. Это придаст ему стильный винтажный вид.

Декорируйте банки

Смочите зубную щетку в охровой и шоколадной краске, а затем слегка разбрызгайте краску на банки — это добавит текстуры и стильного эффекта.

Проделайте отверстия

С помощью молотка и гвоздя сделайте небольшое отверстие в центре дна каждой банки — так их будет проще прикрепить к доске.

Защитите поверхность

Нанесите лак на водной основе, чтобы защитить дерево и банки от влаги и грязи.

Добавьте кожаные ручки

Закрепите кожаные полоски по бокам доски гвоздями — так органайзер станет удобным для переноски.

Финальный штрих

Прикрутите банки к доске, а внутрь каждой вставьте стеклянные контейнеры — это облегчит очистку и придаст завершенный вид.

Теперь у вас есть стильная и удобная доска-органайзер для сервировки закусок, которая точно произведет впечатление на ваших гостей!

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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