Дети — это выгодно: власти расширяют программу семейной ипотеки — вот что изменится

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко поддержал предложение о расширении программы семейной ипотеки под 6% на семьи с одним ребенком до 18 лет.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья

Он отметил, что любые инициативы, направленные на поддержку семей, особенно молодых, заслуживают одобрения. Савченко подчеркнул, что хотя нагрузка на государство при предоставлении льготной ставки может показаться небольшой, эффект от программы проявится в долгосрочной перспективе.

"Любые предложения, проекты, которые направлены на то, чтобы снизить долговую нагрузку, социальную нагрузку на семьи, и в первую очередь — молодые семьи, я только приветствую. Я считаю, что нагрузка на государство, связанная с льготной ставкой, небольшая, а эффект от программы будет через какое-то время", — сказал Савченко.

Правительство России вновь обсуждает вопрос о расширении семейной ипотеки. Минфин, Минстрой и "Дом.РФ" должны до 25 марта дополнительно проработать эту инициативу, проанализировать её возможные последствия и подготовить конкретные предложения для правительства, сообщает Газета.Ru.

В настоящее время право на семейную ипотеку имеют семьи с детьми до шести лет, семьи с детьми-инвалидами независимо от возраста и семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми. Программа действует до 31 декабря 2030 года и позволяет оформить ипотечный кредит под 6% годовых.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов. С 23 декабря 2023 года воспользоваться программой можно только один раз, при условии полного погашения предыдущего льготного кредита. Повторное участие возможно при рождении ребенка после этой даты.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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