Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезнь Альцгеймера и хантавирус: названы причины смерти Джина Хэкмена и его супруги
Как получить арбузы весом до 8 кг даже в холодном климате
Поцелуй в Париже: Натали Портман закрутила новый роман после измены мужа
Мини, макси и кое-что ещё: 5 юбок, которые сделают вас иконой стиля весной 2025
Новые запчасти дорого? Ozon продаёт б/у детали с возвратом
Странные убеждения и видения: что они говорят о вашем генетическом фоне
Трамп заработал миллионы: раскрыта сумма доходов от его мемкоина
Тихий уголок Испании, который превзошёл Сейшелы и Карибы
Хвостатые гении: как научить собаку трюкам, которые восхищают всех

Дети — это выгодно: власти расширяют программу семейной ипотеки — вот что изменится

2:06
Недвижимость

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко поддержал предложение о расширении программы семейной ипотеки под 6% на семьи с одним ребенком до 18 лет.

семья
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья

Он отметил, что любые инициативы, направленные на поддержку семей, особенно молодых, заслуживают одобрения. Савченко подчеркнул, что хотя нагрузка на государство при предоставлении льготной ставки может показаться небольшой, эффект от программы проявится в долгосрочной перспективе.

"Любые предложения, проекты, которые направлены на то, чтобы снизить долговую нагрузку, социальную нагрузку на семьи, и в первую очередь — молодые семьи, я только приветствую. Я считаю, что нагрузка на государство, связанная с льготной ставкой, небольшая, а эффект от программы будет через какое-то время", — сказал Савченко.

Правительство России вновь обсуждает вопрос о расширении семейной ипотеки. Минфин, Минстрой и "Дом.РФ" должны до 25 марта дополнительно проработать эту инициативу, проанализировать её возможные последствия и подготовить конкретные предложения для правительства, сообщает Газета.Ru.

В настоящее время право на семейную ипотеку имеют семьи с детьми до шести лет, семьи с детьми-инвалидами независимо от возраста и семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми. Программа действует до 31 декабря 2030 года и позволяет оформить ипотечный кредит под 6% годовых.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов. С 23 декабря 2023 года воспользоваться программой можно только один раз, при условии полного погашения предыдущего льготного кредита. Повторное участие возможно при рождении ребенка после этой даты.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием
Авто
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием Аудио 
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию
Российский шоу-бизнес
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию Аудио 
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов
Красота и стиль
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Последние материалы
Как получить арбузы весом до 8 кг даже в холодном климате
Поцелуй в Париже: Натали Портман закрутила новый роман после измены мужа
Мини, макси и кое-что ещё: 5 юбок, которые сделают вас иконой стиля весной 2025
Новые запчасти дорого? Ozon продаёт б/у детали с возвратом
Странные убеждения и видения: что они говорят о вашем генетическом фоне
Трамп заработал миллионы: раскрыта сумма доходов от его мемкоина
Тихий уголок Испании, который превзошёл Сейшелы и Карибы
Хвостатые гении: как научить собаку трюкам, которые восхищают всех
Шпагат — не главное: тренер раскрыла секрет правильной растяжки
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.