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Изба в квартире: как создать русский стиль и при этом не превратить дом в музей

2:10
Недвижимость

Дизайнер Ксения Кузнецова, занимающая должность директора по продукту интерьерной компании Mr. Doors, рассказала "Газете.Ru" о секретах создания интерьеров в русском стиле. По её словам, такой стиль характеризуется национальным колоритом, использованием натуральных материалов и аутентичных декоративных элементов.

Диванная подушка
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диванная подушка

По мнению дизайнера, современный русский стиль представляет собой переосмысление традиций, ремёсел и культуры России. Он включает в себя характерные элементы ремесленных изделий, знаковые изображения и архитектурные детали. При этом важно соблюдать баланс и избегать излишеств, подчеркнула Кузнецова.

"Однако важной особенностью, присущей современной интерпретации русского стиля, является деликатность, которая должна сдерживать хозяев от чрезмерности в отделке, мебели, декоре, во избежание создания "музейности" пространства", — сказала дизайнер.

В интерьерах в русском стиле предпочтение отдаётся натуральным материалам, но также можно использовать их искусственные аналоги. Русский стиль вдохновлён интерьерами крестьянских изб, где присутствуют природные элементы: бревенчатые стены, белёные печи и резная мебель из массива. Современные искусственные материалы могут визуально не отличаться от натуральных, а иногда даже превосходить их по качеству, пишет Газета.Ru.

Особое внимание в современном русском стиле уделяется наследию прошлого. Это диалог актуальных интерьерных решений с аутентичными старинными элементами. Крупные предметы могут быть дорогими, поэтому лучше сосредоточиться на точечных элементах декора. При правильном подходе они придадут интерьеру нужный колорит, советует Кузнецова.

Она также упомянула о семейных реликвиях, таких как крынки для молока, самовары, текстиль с вышивкой или посуда с традиционной росписью. Эти предметы можно использовать в интерьере, чтобы придать ему уникальность и особый шарм.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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