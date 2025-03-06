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Строите дом? Не пропустите этот вариант фасада — экономично и надежно

4:00
Недвижимость

При строительстве частных домов для отделки фасадов чаще всего используют сайдинг или штукатурку. Но есть и другие варианты, например цементно-стружечные плиты (ЦСП). Вопрос в том, насколько они практичны и подойдут ли именно для вашего дома?

Каркасный дом
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Каркасный дом

Что такое ЦСП и какие у него плюсы?

Цементно-стружечные плиты представляют собой листовой строительный материал, состоящий из древесной стружки, цемента и минерализующих добавок. Они обладают рядом преимуществ, которые делают их конкурентоспособными.

  • Экологическая безопасность
    В составе нет фенольных смол и прочих вредных веществ, что делает материал безопасным. Однако если под ЦСП используются ОСП, их экологичность может вызывать вопросы.

  • Огнестойкость
    Материал относится к группе Г1, не поддерживает горение без источника пламени и не выделяет токсичных веществ при нагреве.

  • Хорошая звукоизоляция
    Листы толщиной 10 мм снижают уровень шума примерно на 30 дБ. Это означает, что за стеной не будет слышно тихих разговоров или шуршания бумаги.

  • Морозостойкость
    Производители заявляют, что материал выдерживает более 50 циклов заморозки и оттаивания, а при правильной защите от влаги может прослужить до 50 лет.

  • Биостойкость
    ЦСП устойчивы к грибку и плесени, однако без влагозащитной обработки могут подвергаться гниению.

  • Формат и размеры
    Листы имеют крупные размеры (до 3600 мм в длину), что уменьшает количество стыков и ускоряет монтаж. Но большой вес усложняет работу, особенно на высоте.

Какие сложности могут возникнуть?

Несмотря на преимущества, у ЦСП есть и свои минусы, которые стоит учитывать перед покупкой.

  • Хрупкость
    Материал легко повредить при транспортировке или неаккуратной установке.

  • Гигроскопичность
    В условиях повышенной влажности плиты могут расширяться. Поэтому при оштукатуривании потребуется армирующая сетка, иначе со временем появятся трещины.

  • Дополнительная нагрузка на фундамент
    Из-за большого веса важно заранее рассчитать, выдержит ли основание дома такую отделку.

  • Сложности с монтажом
    Фиксация ЦСП требует точной разметки и аккуратного сверления, иначе плиты могут треснуть. Также для крепления нельзя использовать обычные черные саморезы — они быстро ржавеют.

Для каких домов подходит ЦСП?

Цементно-стружечные плиты можно использовать на каркасных, кирпичных и блочных домах, если конструкция позволяет создать надежную обрешетку. Однако для зданий со сложной геометрией, округлыми стенами и арочными элементами этот вариант будет затруднительным.

Как можно отделать фасад из ЦСП?

Существует несколько видов плит:

  • Обычные серые панели — требуют дополнительной отделки (штукатурка, покраска).
  • Окрашенные листы — уже готовы к монтажу.
  • ЦСП с пробковым напылением — улучшает теплоизоляцию и защищает от влаги.
  • Фрезерованные плиты — с текстурой под кирпич или камень.
  • Панели с каменной крошкой — декоративный вариант, не требующий дополнительной обработки.

Как правильно обшить дом ЦСП?

Есть два варианта монтажа — с утеплением и без него.

  1. Обшивка с утеплением

    • Устанавливается обрешетка (металлическая или деревянная).
    • Укладывается утеплитель (например, минеральная вата).
    • Монтируется ветрозащитная мембрана.
    • Крепятся плиты ЦСП с зазором 3-8 мм.
    • Швы заполняются эластичным герметиком.

  2. Обшивка без утепления
    Процесс аналогичен, но без слоя утеплителя.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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