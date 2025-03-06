Строите дом? Не пропустите этот вариант фасада — экономично и надежно

4:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При строительстве частных домов для отделки фасадов чаще всего используют сайдинг или штукатурку. Но есть и другие варианты, например цементно-стружечные плиты (ЦСП). Вопрос в том, насколько они практичны и подойдут ли именно для вашего дома?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Каркасный дом

Что такое ЦСП и какие у него плюсы?

Цементно-стружечные плиты представляют собой листовой строительный материал, состоящий из древесной стружки, цемента и минерализующих добавок. Они обладают рядом преимуществ, которые делают их конкурентоспособными.

Экологическая безопасность

В составе нет фенольных смол и прочих вредных веществ, что делает материал безопасным. Однако если под ЦСП используются ОСП, их экологичность может вызывать вопросы.

Огнестойкость

Материал относится к группе Г1, не поддерживает горение без источника пламени и не выделяет токсичных веществ при нагреве.

Хорошая звукоизоляция

Листы толщиной 10 мм снижают уровень шума примерно на 30 дБ. Это означает, что за стеной не будет слышно тихих разговоров или шуршания бумаги.

Морозостойкость

Производители заявляют, что материал выдерживает более 50 циклов заморозки и оттаивания, а при правильной защите от влаги может прослужить до 50 лет.

Биостойкость

ЦСП устойчивы к грибку и плесени, однако без влагозащитной обработки могут подвергаться гниению.

Формат и размеры

Листы имеют крупные размеры (до 3600 мм в длину), что уменьшает количество стыков и ускоряет монтаж. Но большой вес усложняет работу, особенно на высоте.

Какие сложности могут возникнуть?

Несмотря на преимущества, у ЦСП есть и свои минусы, которые стоит учитывать перед покупкой.

Хрупкость

Материал легко повредить при транспортировке или неаккуратной установке.

Гигроскопичность

В условиях повышенной влажности плиты могут расширяться. Поэтому при оштукатуривании потребуется армирующая сетка, иначе со временем появятся трещины.

Дополнительная нагрузка на фундамент

Из-за большого веса важно заранее рассчитать, выдержит ли основание дома такую отделку.

Сложности с монтажом

Фиксация ЦСП требует точной разметки и аккуратного сверления, иначе плиты могут треснуть. Также для крепления нельзя использовать обычные черные саморезы — они быстро ржавеют.

Для каких домов подходит ЦСП?

Цементно-стружечные плиты можно использовать на каркасных, кирпичных и блочных домах, если конструкция позволяет создать надежную обрешетку. Однако для зданий со сложной геометрией, округлыми стенами и арочными элементами этот вариант будет затруднительным.

Как можно отделать фасад из ЦСП?

Существует несколько видов плит:

Обычные серые панели — требуют дополнительной отделки (штукатурка, покраска).

— требуют дополнительной отделки (штукатурка, покраска). Окрашенные листы — уже готовы к монтажу.

— уже готовы к монтажу. ЦСП с пробковым напылением — улучшает теплоизоляцию и защищает от влаги.

— улучшает теплоизоляцию и защищает от влаги. Фрезерованные плиты — с текстурой под кирпич или камень.

— с текстурой под кирпич или камень. Панели с каменной крошкой — декоративный вариант, не требующий дополнительной обработки.

Как правильно обшить дом ЦСП?

Есть два варианта монтажа — с утеплением и без него.

Обшивка с утеплением Устанавливается обрешетка (металлическая или деревянная).

Укладывается утеплитель (например, минеральная вата).

Монтируется ветрозащитная мембрана.

Крепятся плиты ЦСП с зазором 3-8 мм.

Швы заполняются эластичным герметиком. Обшивка без утепления

Процесс аналогичен, но без слоя утеплителя.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.



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