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3 фатальные ошибки, выдающие безвкусицу: проверьте свою квартиру

2:25
Недвижимость

Каждый хочет, чтобы его дом выглядел современно, уютно и эстетично. Но есть детали, которые мгновенно создают ощущение беспорядка или устаревшего дизайна.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Какие элементы выдают плохой вкус в интерьере и делают квартиру менее уютной? Разбираем три главные ошибки, которые легко исправить.

1. Глянцевые и зеркальные поверхности

Раньше считалось, что глянец и зеркала визуально расширяют пространство и добавляют роскоши. Но сегодня они устарели и создают эффект офисного помещения.

  • Глянцевые натяжные потолки и глянцевая мебель делают интерьер холодным и бездушным.
  • Обилие зеркал перегружает пространство, создавая неуютную атмосферу.

Как исправить?
Используйте матовые покрытия и натуральные материалы, которые делают интерьер теплее и благороднее.

2. Чрезмерное количество фотографий в рамках

Фотографии придают дому индивидуальность, но если их слишком много, пространство превращается в семейный альбом.

  • Разные по стилю и размеру рамки создают визуальный хаос.
  • В небольшой квартире большое количество фото утяжеляет интерьер.

Как исправить?
Оставьте 2-3 стильные рамки или используйте цифровую фоторамку, которая сможет менять изображения без лишнего визуального шума.

3. Громоздкий диван, который загромождает пространство

Часто в квартирах встречаются массивные диваны, которые визуально уменьшают комнату и делают её перегруженной.

  • Крупногабаритная мебель "съедает" свободное место и выглядит громоздко.
  • Диван может не сочетаться с остальной мебелью, создавая ощущение дисбаланса.

Как исправить?
Выбирайте лаконичные модели с чистыми линиями, которые не утяжеляют интерьер и вписываются в пространство гармонично.

Как создать стильный интерьер?

  • Используйте натуральные материалы и матовые покрытия.
  • Добавьте декор в меру: 2-3 стильных фото вместо десятков рамок.
  • Выбирайте мебель, которая соответствует размеру комнаты.

Правильный баланс делает интерьер современным и уютным, без ощущения хаоса и устаревших решений.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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