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Ваш дом кажется пустым? Эти три вещи моментально добавят тепла и уюта

3:15
Недвижимость

Представьте: вы переехали в новую квартиру, распаковали коробки, но комната по-прежнему кажется холодной и безликой. Белые стены, голый пол, одинокий диван — пространство словно ждёт, когда в нём появится жизнь.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

Но для уюта не нужны дорогие дизайнерские решения или долгий ремонт. Достаточно добавить три простых элемента, которые мгновенно создадут атмосферу тёплого, обжитого дома.

1. Плед — тепло, которое видно

Хороший плед делает две вещи: он согревает и визуально смягчает пространство.

Выбирайте не просто любой плед, а тот, который захочется накинуть на плечи в дождливый вечер. Мягкий хлопок, плотная шерсть или лён с бахромой — важны тактильные ощущения.

Цвет должен быть тёплым, но не скучным: терракотовый, дымчато-голубой, пыльно-оливковый.

Как разместить?

  • Небрежно набросить на спинку кресла.
  • Положить на подоконник или диван.
  • Сложить в плетёную корзину у стены.

Плед не только добавляет уюта, но и нарушает геометрию комнаты, смягчая жёсткие линии мебели.

Лайфхак: если в интерьере много острых углов и прямых линий, сверните плед в свободный рулон и положите его на полку — это уберёт ощущение стерильности.

2. Светильник с тёплым светом

Свет влияет на настроение больше, чем мебель и цвет стен.

Правильная температура — 2700-3000 Кельвинов. Это мягкий, чуть приглушённый свет, напоминающий закат.

Расположение:

  • Поставьте лампу в угол рядом с креслом или книжной полкой, где обычно остаётся тень.
  • Используйте подвесной светильник на длинном шнуре, если в комнате высокие потолки.
  • Сдвиньте лампу ближе к стене, чтобы свет ложился на поверхность, подчёркивая текстуру.

Лайфхак: если абажур выглядит слишком новым, слегка помните ткань или сбрызните водой — он приобретёт более "живую" текстуру.

3. Деревянная поверхность — тёплый акцент

Настоящий уют создаётся, когда в интерьере есть натуральные материалы.

Но не лакированное дерево, а живое, с текстурой — старая доска, неокрашенная полка, грубо обработанный ящик.

Как использовать?

  • Разделочную доску можно использовать как подставку для книг или вазы.
  • Деревянный поднос с чашкой на столе мгновенно создаст ощущение домашнего тепла.
  • Если в комнате много металла и стекла, добавьте пару деревянных элементов для баланса.

Лайфхак: дерево не должно быть одиноким. Добавьте к нему керамику, плетёные корзины, ткань — чем больше натуральных фактур, тем уютнее пространство.

Главный секрет уюта

Эти три предмета не должны выглядеть идеально новыми. Скомканный плед, лёгкие потертости на дереве, тень от абажура на стене — именно такие детали создают ощущение жизни.

Уют — это не стерильность и безупречность, а лёгкий хаос, в котором чувствуется тепло.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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