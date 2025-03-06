Чистый ковёр без химии — 6 простых способов, которые работают

Натуральный ковёр — это уют, комфорт и роскошь в доме. Но со временем даже самый качественный ворс теряет свежесть, впитывает пыль и неприятные запахи. Как почистить ковёр в домашних условиях без химии и лишних затрат? Делимся проверенными методами!
Прежде чем приступить к чистке, запомните несколько важных правил:
Простой и доступный метод — использование обычной соли. Рассыпьте её по поверхности ковра, потрите мягкой щёткой, а затем выбейте или пропылесосьте. Можно улучшить эффект, добавив сок лимона:
Соль не только удаляет загрязнения, но и делает краски ковра ярче.
Этот метод подходит только для тёмных ковров! Использованную заварку зелёного или чёрного чая нужно высушить, затем слегка увлажнить, рассыпать по ковру и оставить на 20 минут. После чего её можно смести или пропылесосить.
Для светлых ковров этот способ не рекомендуется, но можно заменить чай влажными опилками, которые не оставят пятен.
Зимой воспользуйтесь классическим способом чистки:
После такой чистки ковёр будет не только чистым, но и приятно пахнущим свежестью.
Квашеная капуста помогает удалить загрязнения и освежить ковёр:
Этот метод не справится с застарелыми пятнами, но поможет вернуть ковру яркость.
Растворите 1 столовую ложку уксуса в литре холодной воды, смочите мягкую щётку и аккуратно протрите ковёр. После чистки проветрите помещение и дайте ковру полностью высохнуть.
Важно: уксус нельзя использовать для ковров из искусственных волокон — он может их повредить!
Добавив сок лимона, вы получите дополнительный эффект свежести.
Чистый ковёр — это не только уют, но и здоровье всей семьи. Ведь мягкое покрытие накапливает пыль и аллергены, поэтому регулярный уход просто необходим!
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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