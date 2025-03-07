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Душ для семьи или дачи: какие душевые системы действительно стоит устанавливать

3:02
Недвижимость

Выбор душевой системы — это не просто покупка, а настоящее искусство, которое влияет на ваше утреннее настроение и расслабление после тяжёлого дня. Но как не ошибиться среди множества вариантов, предлагаемых на рынке?

Душ
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Душ

Что важно учитывать

Первое, на что стоит обратить внимание — это ваши потребности и привычки. Для квартиры на выходные и дачи вам не потребуется суперсовременная система с множеством функций, а вот в доме для большой семьи стоит задуматься о комфорте каждого члена семьи. Так что начните с того, для чего именно вам нужен душ.

Типы душевых систем: что выбрать

Существует несколько популярных вариантов. Например, ручной душ — классика жанра, он всегда удобен. На рынке лидируют два типа: узкие цилиндрические лейки и большие круглые. Обе формы имеют свои преимущества, но многие отдают предпочтение цилиндрическим душам с несколькими форсунками.

Это позволяет обеспечить не только равномерное распределение воды, но и гидротерапевтический эффект, который прекрасно расслабляет мышцы.

Есть также тропические душевые системы, которые устанавливаются на кронштейн и могут поворачиваться. Важно не только оценивать их размер, но и количество форсунок.

Например, большая лейка диаметром 30 см может иметь всего 120 форсунок, что делает поток воды менее плотным и менее эффективным. Для хорошего очищения и массажа кожи лучше выбрать систему с более чем 200 форсунками.

Какие материалы лучше для душевых систем

Материалы играют ключевую роль в долговечности и качестве душа. Из наиболее популярных — это нержавеющая сталь, латунь и пластик. На последних местах по качеству стоят пластиковые душевые системы, они менее долговечны. Латунь с примесями металлов может окисляться, а вот чистая сантехническая латунь и высококачественный пластик — более надёжный вариант.

Но лучше всего выбирать душевые лейки из нержавеющей стали марки AISI 316. Это так называемая хирургическая сталь, устойчивая к коррозии и внешним воздействиям, например, соли или солнечным лучам. Она прослужит вам долго и не вызовет аллергии.

Современные технологии и функции

Новые технологии превращают ваш душ в настоящую SPA-зону. Хромотерапия, аромотерапия и другие технологии становятся неотъемлемой частью современных душевых систем. Хромотерапия, например, использует свет для воздействия на ваше самочувствие.

Аромотерапия с эфирными маслами позволяет не только улучшить запах, но и воздействует на ваше психоэмоциональное состояние. Вечерние процедуры с эфирными маслами помогут вам расслабиться перед сном.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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