Душ для семьи или дачи: какие душевые системы действительно стоит устанавливать

Выбор душевой системы — это не просто покупка, а настоящее искусство, которое влияет на ваше утреннее настроение и расслабление после тяжёлого дня. Но как не ошибиться среди множества вариантов, предлагаемых на рынке?
Первое, на что стоит обратить внимание — это ваши потребности и привычки. Для квартиры на выходные и дачи вам не потребуется суперсовременная система с множеством функций, а вот в доме для большой семьи стоит задуматься о комфорте каждого члена семьи. Так что начните с того, для чего именно вам нужен душ.
Существует несколько популярных вариантов. Например, ручной душ — классика жанра, он всегда удобен. На рынке лидируют два типа: узкие цилиндрические лейки и большие круглые. Обе формы имеют свои преимущества, но многие отдают предпочтение цилиндрическим душам с несколькими форсунками.
Это позволяет обеспечить не только равномерное распределение воды, но и гидротерапевтический эффект, который прекрасно расслабляет мышцы.
Есть также тропические душевые системы, которые устанавливаются на кронштейн и могут поворачиваться. Важно не только оценивать их размер, но и количество форсунок.
Например, большая лейка диаметром 30 см может иметь всего 120 форсунок, что делает поток воды менее плотным и менее эффективным. Для хорошего очищения и массажа кожи лучше выбрать систему с более чем 200 форсунками.
Материалы играют ключевую роль в долговечности и качестве душа. Из наиболее популярных — это нержавеющая сталь, латунь и пластик. На последних местах по качеству стоят пластиковые душевые системы, они менее долговечны. Латунь с примесями металлов может окисляться, а вот чистая сантехническая латунь и высококачественный пластик — более надёжный вариант.
Но лучше всего выбирать душевые лейки из нержавеющей стали марки AISI 316. Это так называемая хирургическая сталь, устойчивая к коррозии и внешним воздействиям, например, соли или солнечным лучам. Она прослужит вам долго и не вызовет аллергии.
Новые технологии превращают ваш душ в настоящую SPA-зону. Хромотерапия, аромотерапия и другие технологии становятся неотъемлемой частью современных душевых систем. Хромотерапия, например, использует свет для воздействия на ваше самочувствие.
Аромотерапия с эфирными маслами позволяет не только улучшить запах, но и воздействует на ваше психоэмоциональное состояние. Вечерние процедуры с эфирными маслами помогут вам расслабиться перед сном.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
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