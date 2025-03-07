Прачечная как конфетка: простой способ превратить стирку в удовольствие

Даже в скромной квартире можно создать функциональную и эстетичную постирочную. Главное — грамотно организовать пространство! Мы собрали 10 идей, которые помогут сделать прачечную удобной и красивой.
Компактность — ключ к успешной организации. Разместите стиральную и сушильную машины друг над другом, оставьте зону для досушивания вещей, которым противопоказана машинная сушка. Также стоит предусмотреть место для сортировки белья и шкафчик для хранения моющих средств и аксессуаров.
Если над стиральной машиной остаётся пустое место, установите рейл для одежды. Так вы сможете сушить вещи, требующие бережного обращения. Дизайнер Александра Келер отмечает: "Пространство над машинками часто остаётся незадействованным, но его можно превратить в полезную зону".
Если у вас отдельная постирочная, почему бы не организовать там рабочее место? Установите стол, ноутбук или монитор. Большую часть времени эта зона остаётся незадействованной, так что её можно использовать с двойной пользой.
Сортировать бельё будет удобнее, если предусмотреть несколько корзин — по одной для каждого члена семьи. Дизайнер Шелби Ван Дейли рекомендует разместить их под столешницей, чтобы экономить место.
Зачем загромождать помещение напольной сушилкой, если можно закрепить её на стене? Дизайнер Кэтрин Мерфи использует в своих проектах компактные настенные конструкции, позволяя сохранить эстетику интерьера.
Если коридор или прихожая достаточно просторны, там можно разместить стиральную машину. Вблизи обычно располагается санузел, что упрощает подключение. А скамейка у входа может выполнять роль удобного места для сортировки белья.
Постирочная — не значит скучная! Декорируйте её яркими элементами: необычными светильниками, обоями, контрастными полками. Дизайнер Рэйчел Кэннон использовала люстру из бисера, а Грей Уокер обклеил стены и потолок красочными обоями.
Выдвижная сушилка, встроенная в шкаф, — идеальное решение для экономии места. Дизайнер Шеннон Адамсон внедряет в проекты скрытые стеллажи, которые органично вписываются в интерьер.
Обычные двери съедают много пространства. Замените их раздвижными или складными, чтобы использовать каждый сантиметр помещения максимально эффективно.
Не забывайте о настенных системах хранения. Полки, рейлинги и крючки помогут организовать пространство, не загромождая его.
Используйте откидные столешницы, выдвижные ящики и встроенные системы хранения, чтобы постирочная выглядела аккуратно и оставалась удобной.
Даже небольшая постирочная может стать удобной и уютной. Главное — продумать каждый элемент, использовать пространство рационально и не забывать о стиле.
Постирочная комната — помещение внутри жилого здания, предназначенное для стирки, глажки, мойки и других работ, связанных с высокой влажностью. В отличие от прачечной, размещается в жилых помещениях.
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