Прачечная как конфетка: простой способ превратить стирку в удовольствие

3:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже в скромной квартире можно создать функциональную и эстетичную постирочную. Главное — грамотно организовать пространство! Мы собрали 10 идей, которые помогут сделать прачечную удобной и красивой.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Что важно предусмотреть

Компактность — ключ к успешной организации. Разместите стиральную и сушильную машины друг над другом, оставьте зону для досушивания вещей, которым противопоказана машинная сушка. Также стоит предусмотреть место для сортировки белья и шкафчик для хранения моющих средств и аксессуаров.

Используйте пространство над техникой

Если над стиральной машиной остаётся пустое место, установите рейл для одежды. Так вы сможете сушить вещи, требующие бережного обращения. Дизайнер Александра Келер отмечает: "Пространство над машинками часто остаётся незадействованным, но его можно превратить в полезную зону".

Сделайте комнату многофункциональной

Если у вас отдельная постирочная, почему бы не организовать там рабочее место? Установите стол, ноутбук или монитор. Большую часть времени эта зона остаётся незадействованной, так что её можно использовать с двойной пользой.

Корзины для хранения белья

Сортировать бельё будет удобнее, если предусмотреть несколько корзин — по одной для каждого члена семьи. Дизайнер Шелби Ван Дейли рекомендует разместить их под столешницей, чтобы экономить место.

Настенная сушилка — экономия пространства

Зачем загромождать помещение напольной сушилкой, если можно закрепить её на стене? Дизайнер Кэтрин Мерфи использует в своих проектах компактные настенные конструкции, позволяя сохранить эстетику интерьера.

Прачечная в прихожей

Если коридор или прихожая достаточно просторны, там можно разместить стиральную машину. Вблизи обычно располагается санузел, что упрощает подключение. А скамейка у входа может выполнять роль удобного места для сортировки белья.

Добавьте яркие акценты

Постирочная — не значит скучная! Декорируйте её яркими элементами: необычными светильниками, обоями, контрастными полками. Дизайнер Рэйчел Кэннон использовала люстру из бисера, а Грей Уокер обклеил стены и потолок красочными обоями.

Вертикальная сушилка

Выдвижная сушилка, встроенная в шкаф, — идеальное решение для экономии места. Дизайнер Шеннон Адамсон внедряет в проекты скрытые стеллажи, которые органично вписываются в интерьер.

Раздвижные двери вместо распашных

Обычные двери съедают много пространства. Замените их раздвижными или складными, чтобы использовать каждый сантиметр помещения максимально эффективно.

Полки и крючки

Не забывайте о настенных системах хранения. Полки, рейлинги и крючки помогут организовать пространство, не загромождая его.

Компактные мебельные решения

Используйте откидные столешницы, выдвижные ящики и встроенные системы хранения, чтобы постирочная выглядела аккуратно и оставалась удобной.

Итог

Даже небольшая постирочная может стать удобной и уютной. Главное — продумать каждый элемент, использовать пространство рационально и не забывать о стиле.

Уточнения

Постирочная комната — помещение внутри жилого здания, предназначенное для стирки, глажки, мойки и других работ, связанных с высокой влажностью. В отличие от прачечной, размещается в жилых помещениях.



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