Мебель, которая переживёт все: как выбрать обивку, чтобы диван служил вечно

3:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о выборе обивочной ткани для мебели, важно учитывать не только её внешний вид, но и практичность. Некоторые материалы выглядят роскошно, но требуют сложного ухода, другие — прочны и долговечны. Какие ткани стоит выбрать, чтобы мебель радовала глаз долгие годы?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Бархатная ткань

Шенилл — мягкость и долговечность

Шенилл — один из самых популярных обивочных материалов. Он сочетает в себе натуральные и синтетические волокна, переплетённые особым образом, благодаря чему ткань получается мягкой и приятной на ощупь. Её главные преимущества:

Высокая износостойкость.

Устойчивость к растяжению и деформации.

Широкий выбор оттенков и текстур.

Замша — роскошь без капризов

Замша — это элегантность и комфорт в одном материале. Современные аналоги лишены "пальчикового эффекта", что делает мебель из неё всегда аккуратной. Она:

Приятна на ощупь.

Устойчива к истиранию.

Визуально добавляет интерьеру уюта и камерности.

Особенно практична искусственная замша — её легко чистить, а ворс не теряет форму даже при длительной эксплуатации.

Велюр — уют и тепло

Велюр — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт. Он обладает глубокими, насыщенными оттенками, придающими мебели особую выразительность. Чтобы материал радовал долго, выбирайте варианты:

С низким ворсом.

Без "пальчикового эффекта".

С плотной основой, препятствующей деформации.

Велюр особенно подходит для домов, где есть домашние животные — когти просто не за что зацепиться.

Жаккард — прочность и стиль

Жаккард славится высокой прочностью и декоративностью. Благодаря сложному переплетению нитей он образует изысканные узоры, которые не выцветают со временем. Это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить эстетику с долговечностью.

На что обратить внимание при выборе обивки

Выбирая ткань, важно учитывать несколько факторов:

Назначение помещения . Для кухни и столовой лучше подойдут устойчивые к загрязнениям материалы с водоотталкивающей пропиткой. Для гостиной или спальни можно выбрать более мягкие и уютные ткани.

. Для кухни и столовой лучше подойдут устойчивые к загрязнениям материалы с водоотталкивающей пропиткой. Для гостиной или спальни можно выбрать более мягкие и уютные ткани. Стиль интерьера . Классике подойдут жаккард и бархат, а минимализму — велюр, шенилл и замша.

. Классике подойдут жаккард и бархат, а минимализму — велюр, шенилл и замша. Тактильные ощущения . Перед покупкой потрогайте ткань — она должна быть комфортной и приятной на ощупь.

. Перед покупкой потрогайте ткань — она должна быть комфортной и приятной на ощупь. Уход за материалом . Одни ткани легко чистятся, другие требуют специального ухода.

. Одни ткани легко чистятся, другие требуют специального ухода. Экологическая безопасность . Если важен эко-фактор, выбирайте натуральные ткани или синтетические аналоги.

. Если важен эко-фактор, выбирайте натуральные ткани или синтетические аналоги. Цвет и фактура. Светлые оттенки добавляют интерьеру лёгкости, а тёмные — глубины и выразительности.

Выбирайте обивку тщательно, и тогда ваша мебель сохранит первозданный вид долгие годы.

Уточнения

Долгове́чность - свойство элемента или системы длительно сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях эксплуатации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.