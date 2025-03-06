Лифт снова не работает? Вот что делать, чтобы его быстро починили

Необычно, но факт: лифт в многоквартирном доме — это не просто удобство, а общее имущество, за функционирование которого отвечает управляющая компания (УК). Если вдруг лифт выходит из строя, именно УК обязана решить проблему в кратчайшие сроки.
Важно понимать, что любые вопросы, связанные с его ремонтом и обслуживанием, всегда находятся в зоне ответственности этой компании.
Если лифт требует ремонта или замены, то УК должна:
Если, несмотря на замену, лифт снова не работает, это нарушает его обязательное функционирование. УК должна оперативно устранить неполадки. Чтобы восстановить работу лифта, вы можете:
Если даже письменное обращение не дает результата, вам следует:
Управляющая компания обязана обеспечивать бесперебойную работу лифтов. Даже если в фонде капремонта нет нужной суммы для ремонта, УК должна принять меры и, при необходимости, собрать дополнительный взнос с собственников. Если необходимые детали для ремонта имеются, то лифт должны восстановить в течение суток с момента обращения.
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