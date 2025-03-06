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Лифт снова не работает? Вот что делать, чтобы его быстро починили

2:23
Недвижимость

Необычно, но факт: лифт в многоквартирном доме — это не просто удобство, а общее имущество, за функционирование которого отвечает управляющая компания (УК). Если вдруг лифт выходит из строя, именно УК обязана решить проблему в кратчайшие сроки.

Лифт
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лифт

Важно понимать, что любые вопросы, связанные с его ремонтом и обслуживанием, всегда находятся в зоне ответственности этой компании.

Какие обязанности лежат на управляющей компании

Если лифт требует ремонта или замены, то УК должна:

  • Инициировать замену лифта — для этого она обязана провести собрание собственников, подготовить проектную документацию и выбрать подрядчика.
  • Контролировать ход работ, проверять соответствие результатов проекту и стандартам безопасности.
  • Получить все необходимые документы — акт приемки, технический паспорт и другие подтверждения качества работ.
  • Ввести лифт в эксплуатацию и поставить его на учет в Ростехнадзоре.
  • Информировать собственников о ходе работ.

Когда лифт выходит из строя после замены

Если, несмотря на замену, лифт снова не работает, это нарушает его обязательное функционирование. УК должна оперативно устранить неполадки. Чтобы восстановить работу лифта, вы можете:

  • Обратиться в объединенную диспетчерскую службу — через кнопку в лифте или телефон, который есть в подъезде.
  • Написать письменную жалобу в УК. В заявке укажите: Название и адрес УК.
  • Свои контактные данные.
  • Адрес дома, номер подъезда.
  • Дата и время поломки лифта.
  • Описание проблемы.

Что делать, если УК не реагирует

Если даже письменное обращение не дает результата, вам следует:

  • Отправить жалобу в надзорные органы или в суд.
  • УК обязана оперативно реагировать, особенно если поломка угрожает безопасности жильцов.

Почему это важно

Управляющая компания обязана обеспечивать бесперебойную работу лифтов. Даже если в фонде капремонта нет нужной суммы для ремонта, УК должна принять меры и, при необходимости, собрать дополнительный взнос с собственников. Если необходимые детали для ремонта имеются, то лифт должны восстановить в течение суток с момента обращения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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