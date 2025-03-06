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Дома за 3 евро на Сицилии: шанс купить и восстановить уникальные уголки Италии

3:12
Недвижимость

Что если сказать вам, что в некоторых уголках Италии можно купить дом за 3 евро? Нет, это не ошибка, а реальный шанс на жильё по символической цене. Этот неожиданный тренд стал возможен благодаря проектам, направленным на восстановление заброшенных деревень, которые страдают от демографического кризиса. Итак, как это работает и что нужно для того, чтобы стать владельцем дома за 3 евро?

Сицилия
Фото: commons.wikimedia.org by Ambra75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сицилия

Почему дома стоят так дешево

На Сицилии, например, в муниципалитете Самбука, открылась возможность купить недвижимость по символической цене. Эти деревни, опустевшие из-за депопуляции и переезда молодёжи в крупные города, стремятся вернуть жизнь в свои улицы. Поэтому власти предлагают заброшенные дома на аукционах с минимальной ценой, надеясь привлечь покупателей со всего мира. Однако, за дешевизной скрываются определённые условия.

Что нужно для покупки дома

Чтобы стать владельцем такого жилья, нужно выполнить несколько условий:

  • Налоговый кодекс Италии — обязательный для покупки.
  • Оплата символической цены — 3 евро.
  • Бюрократические расходы — также их придётся покрыть.
  • Ремонт — покупатель обязуется отремонтировать дом и привести его в пригодное для жизни состояние в течение года. Для этого подписывается полис поручительства на сумму около 5 тысяч евро, а инвестиции на ремонт составляют от 20 до 25 тысяч евро.
  • Покупатели должны начать работы в течение двух месяцев после приобретения и завершить их в течение года.

Проект охватывает не только Самбуку

Помимо Самбуки, такие инициативы распространились и на другие сицилийские деревни: Троина, Пьяцца Армерина, Муссомели и Каммарата. Эти места, богатые историей и традициями, не только открывают двери для новых жителей, но и помогают сохранить уникальную культуру, которая может исчезнуть без должного внимания.

Не только жильё, но и культурное восстановление

Многие покупатели, приобретая дома, превращают их в мини-гостиницы или туристические резиденции. Это особенно важно для развития туризма и повышения привлекательности этих деревень. Такая покупка означает не только получение жилья по невероятно низкой цене, но и вклад в восстановление исторического наследия.

Пример успеха: международный интерес

Проект привлёк не только местных, но и иностранных инвесторов. Например, семья из Лондона приобрела дом в Самбуке после того, как узнала о проекте в газете. Этот опыт стал успешным примером того, как такие инициативы могут оживить не только экономику, но и культуру региона.

Что ждёт другие деревни Италии

Проект "дома за 3 евро" на Сицилии показал свою эффективность. Возможно, это будет пример для других районов Италии, пострадавших от демографической проблемы, и вскоре такие инициативы появятся и в других уголках страны.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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