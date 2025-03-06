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Выходите из дома? Отключите Wi-Fi, чтобы не стать жертвой шпионов

2:37
Недвижимость

Каждый раз, когда вы выходите из дома, вряд ли задумываетесь, что Wi-Fi на вашем телефоне может стать причиной серьезных угроз безопасности. Многие из нас оставляют Wi-Fi включенным, чтобы телефон автоматически подключался к сети дома, как только мы вернемся. Однако эта простая привычка может привести к множеству проблем.

Wi-Fi роутер
Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Wi-Fi роутер

Почему стоит отключать Wi-Fi

Многие не осознают, что их телефон постоянно сканирует доступные Wi-Fi сети, даже когда вы находитесь далеко от дома. Это создаёт риск подключения к вредоносным или открытым сетям, которые могут скомпрометировать вашу безопасность и личные данные. Ваше местоположение, история перемещений и даже приватная информация могут попасть в руки злоумышленников без вашего ведома.

Как Wi-Fi может отслеживать ваше местоположение

На первый взгляд кажется, что Wi-Fi только помогает вам оставаться на связи. Но на деле ваш телефон запоминает все сети, с которыми он когда-либо подключался, включая открытые или потенциально опасные. Например, когда вы заходите в любимое кафе или торговый центр, ваше устройство сохраняет эти точки доступа, что позволяет приложениям и службам отслеживать ваш маршрут без вашего участия.

Что можно сделать для безопасности

Одним из самых простых шагов для повышения безопасности является отключение Wi-Fi, когда вы выходите на улицу. Это предотвращает автоматическое подключение к небезопасным сетям и затрудняет отслеживание вашего местоположения. Кроме того, полезно регулярно очищать сохранённые сети на телефоне и вручную подключаться только к проверенным.

Дополнительные меры для пользователей Android

Для владельцев Android-устройств этого недостаточно. Даже если вы отключили Wi-Fi, ваш телефон может продолжать отслеживать ваше местоположение с помощью Bluetooth. Поэтому стоит зайти в настройки и проверить, какие функции местоположения и Bluetooth активированы. Вы также должны внимательно следить за тем, какие приложения имеют доступ к вашему местоположению. Если приложение не нуждается в этих данных, лучше не разрешать доступ.

Простой шаг для более безопасной жизни

Регулярно отключая Wi-Fi и контролируя доступ к данным о местоположении, вы значительно снизите риски, связанные с возможными угрозами безопасности. Это поможет вам защитить не только ваши данные, но и вашу личную жизнь.

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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