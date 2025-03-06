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Сода, соль и ещё 3 продукта из кухни: как мгновенно очистить утюг от нагара

2:08
Недвижимость

Если на подошве утюга появились пригоревшие загрязнения, от них нужно срочно избавиться, иначе они могут испортить одежду.

Глажка
Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Глажка

Причиной этого может быть неправильная температура при глажке, особенно если утюг соприкасается с синтетическими тканями, такими как полиэстер или нейлон, которые легко плавятся и прилипают к поверхности. К счастью, существует несколько эффективных способов очистки утюга.

Один из самых простых и натуральных методов — использование обычного лука. Нужно разрезать его пополам, слегка подогреть утюг (но не перегревать), затем отключить его от сети и натереть загрязнённый участок луковицей. Выделяющийся сок размягчит пригоревшие остатки, после чего утюг достаточно протереть влажной тканью. Если загрязнение не исчезло полностью, процедуру можно повторить.

Ещё один эффективный способ — использование пищевой соды. Две чайные ложки соды нужно смешать с небольшим количеством воды до состояния густой пасты, нанести ее на загрязненную подошву утюга, втереть круговыми движениями и затем удалить остатки влажной губкой.

Также можно воспользоваться солью и бумагой для выпечки. Для этого нужно разогреть утюг до средней температуры, рассыпать тонкий слой соли на бумагу и несколько раз провести по ней утюгом. Соль обладает мягким абразивным эффектом и эффективно удаляет нагар. После процедуры подошву нужно протереть чистой тканью.

Уксус — ещё один надёжный способ борьбы с загрязнениями. Смочите в нем ткань и тщательно протрите подошву утюга. Если загрязнение сильное, уксус можно слегка подогреть для усиления эффекта.

Также помогает алюминиевая фольга. Её нужно смять в рыхлый шарик и аккуратно потереть подошву утюга при низкой температуре, не включая подачу пара. Благодаря своей текстуре фольга помогает убрать пригоревшие остатки, не повреждая покрытие утюга.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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