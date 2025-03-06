Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Неизвестный корнеплод, укрепляющий память и здоровье сердца
Дачный лайфхак: как обычные дрожжи превращают грядки в золотые
Неприятность в полете: В самолете Utair треснуло лобовое стекло по пути из Уфы в Екатеринбург
Затерянный уголок Италии, который выглядит, как декорация к фильму — здесь оживает история
Не успел выехать со двора, а штраф уже в кармане: как не попасть в новую ловушку ГАИ
Салат, который тает во рту: нежный тунец и секретный штрих для идеального вкуса
Вместо теплицы: раскрыт секрет выращивания зелени без хлопот — дачники ликуют
Скучает, воет, портит мебель: что делать, если собака плохо переносит одиночество

Пыль исчезнет, и дышать станет легче — вот что нужно убрать из дома прямо сейчас

3:45
Недвижимость

Пыль в доме — вечная проблема, с которой сталкиваются все. Даже если убрать её сегодня, завтра она появится снова. И дело не только в эстетике: пыль может стать причиной аллергии, проблем с дыханием и даже ухудшения самочувствия. Но если знать основные источники пыли и простые способы борьбы с ней, можно значительно сократить её количество.

Пипидастр
Фото: Wikimedia Commons by Entheta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пипидастр

Откуда берётся пыль и чем она опасна

Пыль — это не просто грязь, а настоящий коктейль из частиц кожи, волокон одежды, постельного белья, уличной грязи, шерсти животных и даже микроскопических клещей. Вдыхая её, человек подвергает себя риску аллергии, бронхита и других заболеваний. Особенно страдают люди с астмой.

Количество пыли в доме зависит от множества факторов: экологии города, материалов мебели и даже привычек жильцов. Например, тяжёлые шторы, ковры и мягкие игрушки становятся настоящими пылесборниками.

Как избавиться от пыли: основные принципы

Чтобы уменьшить количество пыли, важно не только регулярно убирать, но и минимизировать её источники. Вот несколько ключевых правил:

  • Избавьтесь от лишнего. Открытые полки с книгами, горы ненужных вещей, мягкие игрушки и текстильные украшения собирают огромное количество пыли. Чем меньше хлама, тем чище воздух.
  • Выбирайте правильные материалы. Деревянная и кожаная мебель, шторы из лёгких тканей, гладкие поверхности легче чистить и они меньше притягивают пыль.
  • Регулярно проветривайте. Открытые окна после дождя или в безветренную погоду помогают освежить воздух и снизить уровень пыли.

Главные места скопления пыли и способы борьбы с ней

  • Бытовая техника. Телевизоры и компьютеры буквально притягивают пыль. Протирайте их специальными салфетками и не забывайте чистить вентиляционные отверстия.
  • Одежда и обувь. Верхнюю одежду храните в чехлах, а обувь очищайте после прогулок.
  • Постельные принадлежности. Меняйте бельё раз в неделю, а подушки и одеяла проветривайте на солнце или морозе.
  • Домашние животные. Регулярное вычёсывание шерсти и купание питомцев поможет снизить количество пыли.
  • Ковры и паласы. Пылесосьте их минимум раз в неделю, а раз в несколько месяцев выбивайте на улице.

Этапы уборки: быстрый и эффективный план

Есть два вида уборки: текущая (регулярная) и генеральная.

Текущая уборка проводится 1-2 раза в неделю и включает:

  • Протирание пыли с мебели и техники
  • Чистку ванной и кухни
  • Мытьё полов

Генеральная уборка проводится раз в 1-2 месяца и требует больше времени:

  • Протирание всех поверхностей, включая шкафы, полки и люстры
  • Стирка штор и чехлов
  • Выбивание ковров и чистка матрасов
  • Дезинфекция полов и влажная уборка труднодоступных мест

Дополнительные лайфхаки для борьбы с пылью

  • Используйте очистители воздуха, увлажнители и ионизаторы.
  • Регулярно промывайте вентиляционные решётки и фильтры кондиционеров.
  • Убирайте сезонные вещи в плотные чехлы, чтобы на них не оседала пыль.
  • Вместо веника используйте пылесос — он не поднимает пыль в воздух.

Соблюдая эти правила, можно сделать уборку проще, а дом — чище и здоровее. Главное — поддерживать чистоту постоянно, а не только перед праздниками!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
Военные новости
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска Аудио 
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает
Красота и стиль
Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает Аудио 
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Неизвестный корнеплод, укрепляющий память и здоровье сердца
Дачный лайфхак: как обычные дрожжи превращают грядки в золотые
Неприятность в полете: В самолете Utair треснуло лобовое стекло по пути из Уфы в Екатеринбург
Затерянный уголок Италии, который выглядит, как декорация к фильму — здесь оживает история
Не успел выехать со двора, а штраф уже в кармане: как не попасть в новую ловушку ГАИ
Салат, который тает во рту: нежный тунец и секретный штрих для идеального вкуса
Вместо теплицы: раскрыт секрет выращивания зелени без хлопот — дачники ликуют
Скучает, воет, портит мебель: что делать, если собака плохо переносит одиночество
Пыль исчезнет, и дышать станет легче — вот что нужно убрать из дома прямо сейчас
Вместо верёвок и батарей: эти 5 сушилок для белья изменят вашу жизнь навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.