Пыль исчезнет, и дышать станет легче — вот что нужно убрать из дома прямо сейчас

3:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пыль в доме — вечная проблема, с которой сталкиваются все. Даже если убрать её сегодня, завтра она появится снова. И дело не только в эстетике: пыль может стать причиной аллергии, проблем с дыханием и даже ухудшения самочувствия. Но если знать основные источники пыли и простые способы борьбы с ней, можно значительно сократить её количество.

Фото: Wikimedia Commons by Entheta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пипидастр

Откуда берётся пыль и чем она опасна

Пыль — это не просто грязь, а настоящий коктейль из частиц кожи, волокон одежды, постельного белья, уличной грязи, шерсти животных и даже микроскопических клещей. Вдыхая её, человек подвергает себя риску аллергии, бронхита и других заболеваний. Особенно страдают люди с астмой.

Количество пыли в доме зависит от множества факторов: экологии города, материалов мебели и даже привычек жильцов. Например, тяжёлые шторы, ковры и мягкие игрушки становятся настоящими пылесборниками.

Как избавиться от пыли: основные принципы

Чтобы уменьшить количество пыли, важно не только регулярно убирать, но и минимизировать её источники. Вот несколько ключевых правил:

Избавьтесь от лишнего . Открытые полки с книгами, горы ненужных вещей, мягкие игрушки и текстильные украшения собирают огромное количество пыли. Чем меньше хлама, тем чище воздух.

. Открытые полки с книгами, горы ненужных вещей, мягкие игрушки и текстильные украшения собирают огромное количество пыли. Чем меньше хлама, тем чище воздух. Выбирайте правильные материалы . Деревянная и кожаная мебель, шторы из лёгких тканей, гладкие поверхности легче чистить и они меньше притягивают пыль.

. Деревянная и кожаная мебель, шторы из лёгких тканей, гладкие поверхности легче чистить и они меньше притягивают пыль. Регулярно проветривайте. Открытые окна после дождя или в безветренную погоду помогают освежить воздух и снизить уровень пыли.

Главные места скопления пыли и способы борьбы с ней

Бытовая техника . Телевизоры и компьютеры буквально притягивают пыль. Протирайте их специальными салфетками и не забывайте чистить вентиляционные отверстия.

. Телевизоры и компьютеры буквально притягивают пыль. Протирайте их специальными салфетками и не забывайте чистить вентиляционные отверстия. Одежда и обувь . Верхнюю одежду храните в чехлах, а обувь очищайте после прогулок.

. Верхнюю одежду храните в чехлах, а обувь очищайте после прогулок. Постельные принадлежности . Меняйте бельё раз в неделю, а подушки и одеяла проветривайте на солнце или морозе.

. Меняйте бельё раз в неделю, а подушки и одеяла проветривайте на солнце или морозе. Домашние животные . Регулярное вычёсывание шерсти и купание питомцев поможет снизить количество пыли.

. Регулярное вычёсывание шерсти и купание питомцев поможет снизить количество пыли. Ковры и паласы. Пылесосьте их минимум раз в неделю, а раз в несколько месяцев выбивайте на улице.

Этапы уборки: быстрый и эффективный план

Есть два вида уборки: текущая (регулярная) и генеральная.

Текущая уборка проводится 1-2 раза в неделю и включает:

Протирание пыли с мебели и техники

Чистку ванной и кухни

Мытьё полов

Генеральная уборка проводится раз в 1-2 месяца и требует больше времени:

Протирание всех поверхностей, включая шкафы, полки и люстры

Стирка штор и чехлов

Выбивание ковров и чистка матрасов

Дезинфекция полов и влажная уборка труднодоступных мест

Дополнительные лайфхаки для борьбы с пылью

Используйте очистители воздуха, увлажнители и ионизаторы.

Регулярно промывайте вентиляционные решётки и фильтры кондиционеров.

Убирайте сезонные вещи в плотные чехлы, чтобы на них не оседала пыль.

Вместо веника используйте пылесос — он не поднимает пыль в воздух.

Соблюдая эти правила, можно сделать уборку проще, а дом — чище и здоровее. Главное — поддерживать чистоту постоянно, а не только перед праздниками!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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