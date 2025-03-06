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Как навсегда убрать запах сигарет из квартиры — помогут 3 доступных средства

3:08
Недвижимость

Если в доме есть хотя бы один курильщик, избавиться от запаха табака — настоящая проблема. Летом достаточно просто проветрить помещения, но в холодное время года запах буквально въедается в мебель, шторы и даже стены. Как же его устранить?

Дым
Фото: unsplash.com by Daniele Levis Pelusi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дым

Самый очевидный способ

Лучшее решение — бросить курить. Со временем запах исчезнет, а воздух в доме станет чище. Но если этот вариант невозможен, придётся прибегнуть к другим методам.

Быстрые способы освежить воздух

  • Цитрусовые корки и кофейные зёрна отлично впитывают запахи. Достаточно разложить их по квартире в открытых ёмкостях. Но эффект длится не более пары дней.
  • Эфирные масла можно добавить в морскую соль и оставить в чашечках по всему дому. Подойдут ароматы лимона, лаванды, эвкалипта.
  • Духи или парфюм. Если слегка сбрызнуть холодную лампочку, при нагреве она наполнит комнату приятным ароматом. Главное — не наносить на горячую поверхность, иначе лампа может лопнуть!
  • Уксусный раствор (1:1 с водой) отлично очищает поверхности. Им можно протирать шкафы, столы, обои. После уборки обязательно проветрить помещение.

Как избавиться от въевшегося запаха

1. Глубокая уборка

  • Запах табака оседает на мебели, поэтому влажная уборка с добавлением уксуса или соды — обязательна.
  • Мытьё полов: эффективен раствор из 3 л воды, 1/2 стакана аммиака, 1/4 стакана соды и 1/4 стакана уксуса.

2. Очищение текстиля

  • Ковры и паласы нужно обработать специальными шампунями или раствором соды (нанести, оставить на сутки, затем пропылесосить).
  • Шторы и покрывала лучше постирать с добавлением уксуса или кондиционера с сильным ароматом.
  • Обивку мебели можно протереть слабым раствором марганцовки или лимонного сока.

3. Борьба с запахом на кухне

  • Оставьте миску с рисом в комнате — он впитает неприятный аромат.
  • Запеките ваниль или корицу в духовке, оставив её слегка приоткрытой — так в доме будет приятный аромат выпечки.

4. Специальные средства

  • Ароматизаторы в розетку работают круглосуточно, перебивая запах.
  • Махровые полотенца, смоченные в холодной воде и развешанные в квартире, впитают табачный дым.

Как предотвратить появление запаха

  • Проветривайте помещение хотя бы 15 минут в день.
  • Используйте вытяжку или вентилятор, особенно если курите на кухне.
  • Завести комнатные растения, которые очищают воздух (хлорофитум, спатифиллум, алоэ).

Чем дольше квартира пропитывается табачным дымом, тем сложнее потом избавиться от запаха. Если полностью отказаться от курения не получается, то хотя бы ограничьте курение в помещении и регулярно проветривайте комнаты.

Уточнения

Таба́к (лат  Nicotiána) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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