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Проверено: 3 способа убрать кошачий запах без дорогих средств

3:36
Недвижимость

квартире. Однако, несмотря на их чистоплотность, иногда владельцы сталкиваются с неприятным запахом. Если питомец проигнорировал лоток, важно не только убрать последствия, но и выяснить причину такого поведения.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Почему кошка метит территорию?

Основной источник неприятного запаха — метки. Они содержат более концентрированную уриновую кислоту, чем обычная моча, и сложнее выводятся, особенно с тканей и мебели.

Возможные причины:

  • Половое созревание. Коты и кошки могут начинать метить территорию, заявляя о своих правах. Кастрация или стерилизация решает эту проблему в 90% случаев.
  • Болезни мочеполовой системы. Если питомец стал ходить в туалет чаще обычного или избегает лотка, стоит показать его ветеринару.
  • Неправильное расположение лотка. Кошки любят уединение, поэтому туалет не должен стоять в шумном или проходном месте.
  • Новые предметы в доме. Гости, незнакомые вещи и даже новый ковёр могут спровоцировать питомца на "пометку" территории.

Почему запах кошачьей мочи так сложно убрать?

Всё дело в составе:

  • Урохром придаёт моче окраску.
  • Мочевина делает её липкой.
  • Уриновая кислота образует кристаллы, которые не растворяются в воде.

Именно из-за последнего компонента обычные моющие средства не справляются с проблемой. Запах возвращается, особенно если пятно попало на ткань или пористую поверхность.

Как убрать запах кошачьей мочи?

Для свежих пятен:

  1. Промокните бумажными полотенцами или тряпкой.
  2. Обработайте поверхность раствором уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды).
  3. Дополнительно можно натереть пятно лимонным соком.

Для мебели и ковров:

  1. Протрите загрязнённое место слабым раствором марганцовки.
  2. Используйте минералку или борную кислоту, посыпьте солью, оставьте на несколько часов. Затем смойте.

Для обуви:

  • Если пятно свежее, потрите его хозяйственным мылом, затем обработайте водкой или глицерином.
  • Для тканевой обуви поможет замачивание в уксусном растворе.
  • Кожаные изделия можно протереть лимонным соком.

Для одежды и постельного белья:

  1. Добавьте в стиральную машину 60 мл яблочного или 30 мл столового уксуса.
  2. Для застарелых пятен — замочите вещи в уксусном растворе перед стиркой.

Для ковров:

  1. Полейте место раствором уксуса (1:3) и полностью высушите.
  2. Присыпьте пятно содой.
  3. Сделайте раствор перекиси водорода и жидкого мыла (4:1), вотрите в соду.
  4. После высыхания уберите остатки пылесосом.

Профилактика: как не допустить повторных меток?

  • Чистите лоток ежедневно. Можно использовать соду для дезинфекции.
  • Выбирайте качественный наполнитель. Он должен хорошо впитывать влагу и запах.
  • Ограничьте доступ к местам, где кошка уже "отличилась". Можно использовать цитрусовые масла или специальный спрей.
  • Не наказывайте питомца. Лучше показать, где его туалет, и хвалить за правильное поведение.

Кошки — чистоплотные животные, и если за их туалетом правильно ухаживать, проблем с запахом можно избежать. Главное — вовремя реагировать и применять проверенные средства.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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