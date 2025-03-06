Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы до сих пор используете шторы? Тогда вы не знаете о новых трендах, которые делают ваш дом стильнее и удобнее!

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прозрачные льняные шторы

Традиционные занавески уходят в прошлое, уступая место современным решениям, которые не только защищают от солнца и любопытных глаз, но и избавляют вас от лишних забот.

Раздвижные панели — это универсальное решение для тех, кто ценит комфорт. Они легко двигаются по рельсам, позволяя вам контролировать количество света в комнате. Декоративные стёкла с уникальными узорами добавят интерьеру оригинальности, а их практичность позволит вам забыть о постоянной стирке.

Ещё один революционный вариант — растения перед окнами. Они не только создают уют, но и защищают от палящего солнца. Деревянные ставни придадут вашему дому шарм, а также помогут регулировать освещение без потери уюта.

Но самое неожиданное решение — это москитные сетки! Они защищают от насекомых, не мешая проникновению свежего воздуха и солнечного света.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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