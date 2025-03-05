Такого у соседей точно нет: L-образное патио гарантированно преобразит ваш дворик

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

L-образное патио — это не только удобное, но и стильное решение для благоустройства двора. Такая форма позволяет эффективно организовать пространство, зонировать участок и создать уютное место для отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бунгало в США, Коннектикут

Разделение патио на функциональные зоны — один из главных плюсов такого дизайна. Например, более короткая часть может быть отведена под обеденную зону, а длинная — под лаунж-зону с диванами и кострищем.

Если у вас есть бассейн, L-образная форма идеально впишется в дизайн, создавая удобные проходы и места для шезлонгов. А если вы хотите связать разные части двора, такая конструкция поможет гармонично соединить газон, садовые дорожки и другие элементы ландшафта.

Важно учитывать материалы: натуральный камень, террасная доска или тротуарная плитка — одни из лучших вариантов. Они устойчивы к погодным условиям и добавляют эстетики пространству.

Для завершённого вида добавьте освещение, высокие растения и декоративные элементы. Это не только улучшит внешний вид патио, но и создаст уютную атмосферу.

Уточнения

Ландша́фтный дизайн ландшафтная архитектура, ландшафтное искусство — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.