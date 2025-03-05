Забудьте о сером и синем: дизайнер назвал идеальный цвет для спальни

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Декоратор интерьеров и автор Кики Астор поделилась своими рекомендациями по выбору цвета спальни для создания уютной атмосферы даже при небольшом бюджете.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Рождественская ёлка рядом с кроватью

По её мнению, единственный правильный оттенок для стен — это нейтральный розовый. Она объясняет, что, в отличие от синего, зелёного или серого, этот цвет создаёт уют и гармонирует с традиционным интерьером.

"Розовый — это классика. Главное — выбрать приглушённый, нейтральный оттенок, который можно даже назвать бежевым", — советует Кики.

Некоторые пользователи согласились с её мнением, подтверждая, что розовый цвет действительно делает комнату более комфортной. Однако нашлись и те, кто предпочитает традиционные обои или другие варианты оформления, пишет Devon Live.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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