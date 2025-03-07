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Эти 8 ошибок при стирке простыней и наволочек убивают ваш сон: срочно проверьте себя

3:14
Недвижимость

Стирка постельного белья кажется простой задачей, но даже в этом процессе можно допустить ошибки, которые негативно скажутся на гигиене и качестве сна.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Как часто стирать простыни, какую температуру выбирать и почему важно выворачивать белье наизнанку? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье чешских авторов издания Kupi.cz.

  1. Как часто стирать постельное белье? Многие оставляют простыни на кровати больше месяца, но это неправильно. Постельное белье притягивает грязь, пот, омертвевшие клетки кожи и волосы, создавая идеальную среду для клещей и бактерий. Рекомендуется менять простыни каждые две недели, а летом или при повышенной потливости — даже чаще.
  2. Оптимальная температура стирки. Стирка при 30°C помогает сэкономить электроэнергию, но не убивает бактерии и пылевых клещей. Температура 60°C уничтожает большинство микроорганизмов, а 90°C подходит для сильно загрязненного белья и борьбы с инфекциями. Однако некоторые материалы, такие как атлас и микрофибра, могут повредиться при высоких температурах. Специальные моющие средства помогают уничтожать бактерии даже при 30°C, они доступны в магазинах.
  3. Не перегружайте стиральную машину. Заполнять стиральную машину до краев — плохая идея. Белью нужно пространство для качественной стирки. Идеальная загрузка — не более трех четвертей барабана. Если у вас большие одеяла, стирайте их отдельно.
  4. Почему нужно выворачивать простыни? Выворачивание простыней наизнанку защищает цвета и узоры от выцветания и предотвращает попадание мелких предметов одежды под покрывало. Застегнутые молнии и пуговицы защищают другие текстильные изделия в стиральной машине.
  5. Правильный выбор моющих средств. Для разных материалов нужны разные моющие средства. Для деликатных тканей, таких как атлас и шелк, выбирайте щадящие средства без едких химикатов. Хлопковое белье выдерживает универсальные средства и более высокие дозы. Кондиционер для белья вреден для микрофибры, так как забивает волокна и снижает воздухопроницаемость.
  6. Сушите белье правильно. Сушка на солнце освежает белье, но длительное воздействие ультрафиолета может привести к выцветанию, особенно темных оттенков. Лучше сушить белье в тени или в сушилке при низкой температуре.
  7. Стирайте подушки и одеяла. Постельные принадлежности, такие как подушки и одеяла, также требуют ухода. Они заполняются потом и пылевыми клещами, поэтому их нужно стирать не реже двух раз в год при температуре 60°C (если материал позволяет).
  8. Учитывайте жёсткость воды. Жёсткая вода делает белье жестким и грубым. Если у вас жесткая вода, добавляйте смягчитель или используйте специальные моющие средства.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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