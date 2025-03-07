Три запрета при покупке квартиры в 2025 году: советы эксперта, которые уберегут ваши деньги

В 2025 году россиянам следует учитывать три ключевых аспекта при покупке квартиры, как советует управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
На данный момент средняя ставка по ипотеке составляет 28%, что является довольно высоким показателем. Банки повышали процентные ставки по жилищным кредитам вслед за увеличением ключевой ставки Центрального банка, которая сейчас достигает 21%. В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, а в 2024 году — три раза.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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