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Три запрета при покупке квартиры в 2025 году: советы эксперта, которые уберегут ваши деньги

1:31
Недвижимость

В 2025 году россиянам следует учитывать три ключевых аспекта при покупке квартиры, как советует управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ключ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключ
  1. Во-первых, не рекомендуется брать рассрочку с последующим переоформлением в ипотеку на короткий срок, например, всего на год. Это связано с тем, что к началу 2026 года процентные ставки по ипотеке, вероятно, останутся высокими.
  2. Во-вторых, не стоит приобретать квартиру в комплексе, где сроки ввода объекта в эксплуатацию значительно задерживаются, даже если застройщик предлагает существенную скидку. Это может привести к риску стать обманутым дольщиком.
  3. И, наконец, третий совет — лучше выбирать апартаменты офисного назначения, а не гостиничного. В Москве власти активно борются с этим форматом недвижимости, что может повлиять на его привлекательность и стоимость в будущем, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

На данный момент средняя ставка по ипотеке составляет 28%, что является довольно высоким показателем. Банки повышали процентные ставки по жилищным кредитам вслед за увеличением ключевой ставки Центрального банка, которая сейчас достигает 21%. В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, а в 2024 году — три раза.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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