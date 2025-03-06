Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Докажи свои намерения — Госдеп потребовал от Зеленского пойти на важный шаг
Коричневые губы из 90-х: главный секрет макияжа, который вернулся
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Приближается время посева петрушки: не упустите шанс
Хочешь ноги мечты? Попробуй эти упражнения и удивись результату
ТОП-5 самых значимых новинок российского вооружения
Е - значит едем: о чем говорит индикатор на приборной панели
Отправился в последнее плавание: легендарный лайнер SS United States ждёт участь Титаника

Как навести порядок без нервов: лайфхаки для генеральной уборки

Недвижимость

Генеральная уборка без стресса: как сделать всё быстро и эффективно. Для нaчaлa paзpaбoтaйтe плaн. Boзьмитe лиcтoк бyмaги и paзбeйтe paбoтy нa этaпы. Ecли нe знaeтe, c чeгo нaчaть — вoзьмитe зa ocнoвy нaш cпиcoк.

Мужчина занимается профессиональной уборкой дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Определитесь, кто займётся уборкой

Первое желание, которое может появиться — переложить уборку на кого-то другого. Но, к сожалению, бесплатно никто не приведёт вашу квартиру в порядок. Клининговые компании готовы взять это на себя, но средняя стоимость их услуг — около 3000 ₽.

Если для вас это слишком накладно, лучше взять дело в свои руки. Исключение: если ваш почасовой заработок превышает 1000 ₽, возможно, проще работать, а уборку доверить профессионалам.

План действий

Чтобы не потеряться в хаосе, составьте чёткий план. Разбейте работу на этапы и следуйте последовательности:

  • Избавьтесь от хлама. Пересмотрите вещи, выбросьте ненужное, уберите мусор.
  • Очистите труднодоступные места. Плита, вытяжка, ванная и туалет требуют особого внимания. Нанесите чистящее средство и дайте ему подействовать.
  • Удалите пыль. Используйте пылесос и микрофибровые салфетки.
  • Помойте сантехнику. Чистите плавными горизонтальными движениями, чтобы избежать разводов.
  • Кухня требует особого ухода. Помойте плиту, духовку, холодильник. Чтобы избавиться от запахов в холодильнике, положите внутрь таблетки активированного угля.
  • Окна и зеркала. Используйте специальное средство, а затем протрите бумажными полотенцами.
  • Полы. Выбирайте средство по типу покрытия: паркет — средство для дерева, линолеум и ламинат — жидкое мыло, ковролин — специальный очиститель.

Создайте атмосферу

От того, как вы воспринимаете уборку, зависит её эффективность. Если делать всё с раздражением, процесс покажется бесконечным. Найдите способ мотивировать себя:

  • Включите музыку или подкаст.
  • Распределите обязанности, если живёте не один.
  • Сделайте уборку игрой, если участвуют дети.
  • Назначьте себе награду: фильм, вкусный ужин или небольшую покупку.

Выбор правильных средств

Не обязательно тратить деньги на дорогую бытовую химию. В арсенале стоит иметь:

  • Тряпки из микрофибры
  • Губки для ванной и туалета
  • Средство от налёта и ржавчины
  • Обычный чистящий порошок
  • Жидкость для мытья полов
  • Средство для стекол
  • Две пары резиновых перчаток

Также можно использовать натуральные альтернативы: сода, уксус, лимонная кислота и даже зубная паста могут заменить химические составы.

Уборка — не каторга, а важный проект

Главная ошибка — откладывать генеральную уборку, воспринимая её как мучение. Но чем дольше вы ждёте, тем сложнее потом. Назначьте дату, установите жёсткие рамки. Например, договоритесь о встрече сразу после уборки, чтобы точно уложиться в срок.

Помните о здоровье: если чувствуете усталость или головокружение от химии — делайте перерывы. И никогда не ставьте уборку выше своего самочувствия.

Вывод

Генеральная уборка — это не просто обязанность, а возможность создать уют и порядок в своём доме. Если подойти к процессу с правильным настроем, подготовиться заранее и следовать плану, уборка пройдёт быстрее и легче.

Использование удобных инструментов и натуральных средств поможет сэкономить время и деньги, а музыка или небольшие награды сделают процесс приятнее.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда
Садоводство, цветоводство
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда Аудио 
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хрущёв дал добро: Ил-18 взлетел и стал бортом "номер один" — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Последние материалы
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Докажи свои намерения — Госдеп потребовал от Зеленского пойти на важный шаг
Коричневые губы из 90-х: главный секрет макияжа, который вернулся
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Приближается время посева петрушки: не упустите шанс
Хочешь ноги мечты? Попробуй эти упражнения и удивись результату
ТОП-5 самых значимых новинок российского вооружения
Е - значит едем: о чем говорит индикатор на приборной панели
Отправился в последнее плавание: легендарный лайнер SS United States ждёт участь Титаника
Для мигрантов-нелегалов искали фиктивных жён — пресечена деятельность преступного сообщества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.