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Выбираете жильё? Вот почему новостройка — не всегда лучший вариант

2:48
Недвижимость

Когда речь заходит о выборе жилья, решение всегда не простое. Вопрос: что выбрать — новостройку или вторичку? Это не просто вопросы удобства и ценовой категории. Здесь важно учесть множество факторов, которые могут сильно повлиять на ваше будущее.

ЖК "Новин" в Тюмени
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ЖК "Новин" в Тюмени

Новостройка или вторичка: что лучше для вас

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Новостройка — это чаще всего современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой: магазины, детские сады, удобный подъезд и парковка.

Однако, не стоит забывать, что в новостройках возможны долгострои, задержки с подключением всех коммуникаций и не всегда завершенные работы.

Важно помнить, что покупка квартиры в новостройке может быть сопряжена с большими рисками: например, застройщик может не успеть закончить строительство вовремя, или даже возникнут юридические проблемы.

В свою очередь, вторичное жилье — это уже готовые квартиры, в которые можно въехать сразу после покупки. Минусом может быть изношенность коммуникаций и, возможно, необходимость делать ремонт. Если вы покупаете квартиру без отделки, могут возникнуть дополнительные расходы на ремонт.

Основные плюсы и минусы каждого варианта

Новостройка

Преимущества:

  • Современные планировки и материалы.
  • Развитая инфраструктура рядом.
  • Долгосрочные инвестиции.

Недостатки:

  • Риски с застройщиком (долгострои, задержки).
  • Возможные дополнительные расходы (ремонт, благоустройство).
  • Высокая цена.

Вторичное жилье

Преимущества:

  • Готовность к заселению.
  • Возможность торга.
  • Часто более выгодная цена.

Недостатки:

  • Необходимость ремонта.
  • Потенциальные проблемы с соседями и подъездом.
  • Ипотека и дополнительные расходы.

Вторичка зачастую будет дешевле, но не всегда. Важно учитывать ставки по ипотеке: на новостройки они могут быть ниже, в то время как для вторичного жилья ставка может быть выше, что увеличивает итоговую стоимость кредита.

Риски при покупке вторичной квартиры могут быть значительно выше — здесь важны не только юридические нюансы, но и состояние самого жилья.

Как выбрать

Чтобы окончательно определиться, стоит выписать все плюсы и минусы каждого варианта. Важно обратить внимание на такие параметры, как цена, состояние дома, наличие необходимых коммуникаций и даже отношения с соседями.

В конечном итоге, многое зависит от ваших личных предпочтений: вы готовы к некоторым неудобствам, чтобы получить жилье в новом доме, или предпочтете готовое жилье с небольшой скидкой.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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