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Ваша ванная выглядит скучно? Простые идеи для стильного интерьера

1:59
Недвижимость

Ванная комната — это не только место для гигиены, но и уголок уюта и расслабления. Даже небольшое пространство можно сделать стильным и удобным, если использовать правильные дизайнерские приёмы.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

Как организовать пространство в маленькой ванной

1. Используйте вертикальное хранение

Когда квадратных метров мало, единственный выход — задействовать высоту. Полки, настенные шкафчики, подвесные корзины помогут хранить полотенца, туалетные принадлежности и прочие мелочи, не загромождая пол.

2. Добавьте искусства

Дизайнеры советуют украшать ванную картинами, керамическими скульптурами или растениями. Это создаст уютную атмосферу и добавит пространству индивидуальности.

3. Круглые зеркала — лучшее решение

Они визуально расширяют помещение и добавляют мягкости интерьеру. Если же вам нужно видеть себя в полный рост, выбирайте большие квадратные зеркала.

4. Плетёные корзины — стиль и порядок

Этот трендовый элемент не только украшает ванную, но и помогает хранить полотенца, туалетные принадлежности или грязное бельё. Натуральные материалы добавляют интерьеру уюта.

Как сделать ванную стильной и современной

  • Добавьте цвета: белые интерьеры больше не в моде. Используйте яркие акценты — шторы, полотенца, коврики, плитку или аксессуары.
  • Используйте углы: угловые полки или шкафчики помогут сэкономить место и организовать хранение.
  • Экспериментируйте с текстурами: сочетание керамики, стекла, дерева и текстиля придаёт ванной стильный и дорогой вид.

Даже небольшие изменения могут сделать ванную комнату более комфортной, уютной и стильной. Главное — продумать детали и создать пространство, в котором приятно находиться!

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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