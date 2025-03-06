Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас

Квартира-студия в 25 м² — это вызов для дизайнера и хозяина. Как создать ощущение простора, разместить всё необходимое и избежать визуального хаоса? Секрет в грамотном зонировании и продуманном интерьере.
Фото: commons.wikimedia.org by Сергій Грисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студия Звукозаписи
Открытая планировка: минимум перегородок, максимум пространства
Отсутствие глухих стен делает студию светлой и просторной. Единственная изолированная зона — санузел, а кухня, спальня и гостиная объединены в одно пространство. Однако небольшие разделители всё же нужны:
Стеллажи — одновременно зонируют и служат местом хранения.
Раздвижные перегородки — если нужна мобильность.
Барная стойка — разделяет кухню и гостиную.
Шторы или ширмы — создают уютную спальную зону.
Эргономика и удобство: правила оформления
Свет и отражающие поверхности. Чем больше зеркал и глянцевых поверхностей, тем просторнее кажется студия.
Функциональная мебель. Диван-кровать, раскладные столы, встроенные шкафы — всё должно быть полезным.
Минимализм в деталях. Избегайте избыточного декора, который захламляет пространство.
Как грамотно организовать зоны
Гостиная: минимум мебели, максимум воздуха. Отделить можно при помощи стеллажа или небольшого дивана.
Кухня: компактная, но функциональная. Раздвижные двери или хорошая вытяжка помогут избавиться от запахов.
Спальня: шторы, гипсокартонная перегородка или высокий шкаф помогут создать уединённую атмосферу.
Кабинет: небольшой стол, стул, полки — всё, что нужно для работы.
Санузел: при желании можно объединить ванную и туалет, чтобы разместить стиральную машину или вместительный шкаф.
Итог
Оформление маленькой студии — задача непростая, но интересная. Грамотное зонирование, функциональная мебель и правильный свет помогут сделать жильё удобным, стильным и просторным.
Уточнения
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").