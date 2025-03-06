Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартира-студия в 25 м² — это вызов для дизайнера и хозяина. Как создать ощущение простора, разместить всё необходимое и избежать визуального хаоса? Секрет в грамотном зонировании и продуманном интерьере.

Фото: commons.wikimedia.org by Сергій Грисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студия Звукозаписи

Открытая планировка: минимум перегородок, максимум пространства

Отсутствие глухих стен делает студию светлой и просторной. Единственная изолированная зона — санузел, а кухня, спальня и гостиная объединены в одно пространство. Однако небольшие разделители всё же нужны:

Стеллажи — одновременно зонируют и служат местом хранения.

Раздвижные перегородки — если нужна мобильность.

Барная стойка — разделяет кухню и гостиную.

Шторы или ширмы — создают уютную спальную зону.

Эргономика и удобство: правила оформления

Свет и отражающие поверхности. Чем больше зеркал и глянцевых поверхностей, тем просторнее кажется студия.

Функциональная мебель. Диван-кровать, раскладные столы, встроенные шкафы — всё должно быть полезным.

Минимализм в деталях. Избегайте избыточного декора, который захламляет пространство.

Как грамотно организовать зоны

Гостиная : минимум мебели, максимум воздуха. Отделить можно при помощи стеллажа или небольшого дивана.

: минимум мебели, максимум воздуха. Отделить можно при помощи стеллажа или небольшого дивана. Кухня : компактная, но функциональная. Раздвижные двери или хорошая вытяжка помогут избавиться от запахов.

: компактная, но функциональная. Раздвижные двери или хорошая вытяжка помогут избавиться от запахов. Спальня : шторы, гипсокартонная перегородка или высокий шкаф помогут создать уединённую атмосферу.

: шторы, гипсокартонная перегородка или высокий шкаф помогут создать уединённую атмосферу. Кабинет : небольшой стол, стул, полки — всё, что нужно для работы.

: небольшой стол, стул, полки — всё, что нужно для работы. Санузел: при желании можно объединить ванную и туалет, чтобы разместить стиральную машину или вместительный шкаф.

Итог

Оформление маленькой студии — задача непростая, но интересная. Грамотное зонирование, функциональная мебель и правильный свет помогут сделать жильё удобным, стильным и просторным.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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