Инновационный холодильник от Xiaomi: функциональность, о которой вы не знали

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Представьте себе холодильник, который не только эффективно охлаждает, но и замораживает продукты за секунды, удаляет бактерии и работает тихо, экономя энергию. Это не фантастика — это Mijia Refrigerator Pro от Xiaomi.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

С выходом этой модели компания выходит на новый уровень инноваций в мире бытовой техники. Mijia Refrigerator Pro Dual-System 508l сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, позволяя легко интегрировать холодильник в современный интерьер.

В чем особенность нового холодильника

Этот холодильник на 508 литров — идеальный выбор для семей или тех, кто часто хранит много продуктов. Он оснащен морозильной камерой с температурой до -30ºC, что позволяет быстро замораживать продукты. Модели с двумя дверцами и множеством отделений "французского стиля" помогают организовать пространство, чтобы хранить различные виды пищи с максимальной эффективностью.

Но что делает его действительно уникальным, так это две независимые системы охлаждения, каждая из которых оснащена своим вентилятором для устранения неприятных запахов. Это помогает поддерживать свежесть и избегать смешивания ароматов между продуктами. Также стоит отметить систему ионной очистки, способную уничтожить до 99,99% вредных микроорганизмов.

Технологии, которые делают его особенным

В холодильнике используется двухинверторный двигатель, который работает всего на 35 дБ. Это означает, что прибор будет работать практически бесшумно, что особенно важно для тех, кто ценит тишину в доме. Кроме того, двигатель энергоэффективен, что позволяет снизить потребление энергии.

С помощью функции умного управления через приложение Mi Home вы можете регулировать температуру и режимы работы холодильника на расстоянии. Это удобное дополнение для тех, кто любит управлять своими бытовыми приборами через смартфон.

Где можно купить и когда появится в других странах

На данный момент Mijia Refrigerator Pro доступен только в Китае, а цена на модель в цвете "Ice Feather White" составляет 4499 юаней (около 3535 реалов). Xiaomi еще не объявила о международном запуске, но вполне возможно, что холодильник появится на других рынках, включая Бразилию, в ближайшем будущем.

Уточнения

Xiaomi Corporation (кит. трад. 小米集團, упр. 小米集团, пиньинь Xiǎomǐ Jítuán, палл. Сяоми́ Цзитуа́нь; стилизировано как XiaoMi) — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с партнёрами.



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