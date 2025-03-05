Не выбрасывайте губку сразу! Этот трюк изменит ваши привычки

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Губка для раковины — обязательный предмет на кухне, но мало кто задумывается, что она может стать рассадником бактерий. Влага, остатки пищи и грязь создают идеальные условия для их размножения. Поэтому так важно регулярно менять губку, чтобы убедиться, что она действительно очищает, а не распространяет микробы.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Губка для уборки

Однако, даже когда губка уже не годится для мытья посуды, она может быть полезной для других задач. Здесь помогает простой, но умный трюк: обрезание угла губки. Это действие значительно увеличивает её эффективность и помогает избежать путаницы. Например, губка с одним разрезом может использоваться для уборки ванной комнаты, а с двумя — для чистки обуви. Такая маркировка помогает не перепутать их и избежать использования одной и той же губки для разных задач.

Прежде чем использовать старую губку для уборки, не забудьте погрузить её в кипящую воду на 2 минуты, чтобы уменьшить количество бактерий. Но имейте в виду, что даже для этих целей губка всё равно должна быть утилизирована через 30 дней.

Как часто нужно менять губку для раковины

Важно менять губку как можно чаще. Хотя можно использовать различные способы для снижения количества бактерий, ни один из них не обеспечит полной стерилизации. Поэтому идеальный срок использования — 7-15 дней. Если забывать о частой замене, губка будет терять свою эффективность и может загрязнять только что вымытую посуду или поверхность.

Кроме того, разделите губки по функциям: одну для мытья посуды, а другую — для чистки раковины и плиты. Это поможет избежать перекрёстного загрязнения, которое может привести к распространению бактерий.

Советы по использованию губки:

Обрезайте угол губки для удобства в уборке.

Перед повторным использованием кипятите её в воде.

Заменяйте губку хотя бы раз в неделю.

Разделяйте губки по их назначению.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.



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