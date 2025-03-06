Как мошенники зарабатывают на поддельных проверках счетчиков – и как их разоблачить

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как не попасться на уловки при проверке счетчиков? Неожиданный звонок в дверь: человек представляется проверяющим и настаивает на срочной проверке счетчиков. Если не согласиться, угрожает начислением оплаты по нормативу, что может в разы превысить реальное потребление.

Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Человек

Так работают мошенники, зарабатывая на фиктивных проверках и ненужных заменах приборов. Разбираем самые распространенные схемы обмана и даем советы, как защитить себя.

Фиктивная проверка

Как действует мошенник? Навязывают срочную проверку, угрожая начислением оплаты за весь дом. В квартире якобы сверяют показания и записывают их. Через несколько минут заявляют, что всё в порядке, но требуют оплату за услугу — 1,5-2 тысячи рублей.

Настоящая поверка стоит 300-600 рублей. Эти деньги мошенники забирают просто так. Хорошо, если в процессе визита ничего не украдут и не повредят.

Повреждение пломбы и шантаж

Как действует мошенник? Во время проверки незаметно срывают пломбу и угрожают сообщить об этом в управляющую компанию. Далее пугают штрафом в 20-30 тысяч рублей за незаконное потребление ресурсов. Но "решить проблему" можно на месте — за несколько тысяч рублей.

Штраф за поврежденную пломбу действительно предусмотрен, но проверяющий не имеет права брать деньги лично. Официальное нарушение оформляется актом и передается в суд. Там уже и решается вопрос о размере штрафа (обычно 100-300 рублей).

Принуждение к замене счетчика

Как действует мошенник? Заявляют, что ваш счетчик неисправен. Тут же предлагают заменить его, ведь "случайно" у них с собой есть новый прибор. За замену просят 3-4 тысячи рублей, а за сам прибор — 4-6 тысяч.

Замена приборов без аккредитации запрещена. Штраф за самовольную замену электрического или газового счетчика — 10-15 тысяч рублей. В случае водяного счетчика штрафа нет, но коммунальщики могут перевести оплату по завышенному нормативу.

Продажа несуществующего прибора

Как действует мошенник? Предлагают новый, более точный и экономичный счетчик по акции. Говорят, что осталось всего несколько штук, и нужно срочно внести предоплату — 1-2 тысячи рублей. После получения денег исчезают. Люди платят за воздух, ведь никакого нового счетчика у "проверяющего" нет.

Как защититься

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно знать свои права и контролировать процесс поверки счетчиков:

Проверяйте дату следующей поверки — в паспорте счетчика, МФЦ или управляющей компании.

Знайте, кто отвечает за проверку в вашем доме — контакты поставщиков ресурсов указаны в квитанциях.

Вызывайте мастера самостоятельно — через УК или рекомендованные компании.

Не платите на месте — проверяющие не имеют права требовать оплату наличными.

Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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