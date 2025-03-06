Как мошенники зарабатывают на поддельных проверках счетчиков – и как их разоблачить

Как не попасться на уловки при проверке счетчиков? Неожиданный звонок в дверь: человек представляется проверяющим и настаивает на срочной проверке счетчиков. Если не согласиться, угрожает начислением оплаты по нормативу, что может в разы превысить реальное потребление.
Так работают мошенники, зарабатывая на фиктивных проверках и ненужных заменах приборов. Разбираем самые распространенные схемы обмана и даем советы, как защитить себя.
Как действует мошенник? Навязывают срочную проверку, угрожая начислением оплаты за весь дом. В квартире якобы сверяют показания и записывают их. Через несколько минут заявляют, что всё в порядке, но требуют оплату за услугу — 1,5-2 тысячи рублей.
Настоящая поверка стоит 300-600 рублей. Эти деньги мошенники забирают просто так. Хорошо, если в процессе визита ничего не украдут и не повредят.
Как действует мошенник? Во время проверки незаметно срывают пломбу и угрожают сообщить об этом в управляющую компанию. Далее пугают штрафом в 20-30 тысяч рублей за незаконное потребление ресурсов. Но "решить проблему" можно на месте — за несколько тысяч рублей.
Штраф за поврежденную пломбу действительно предусмотрен, но проверяющий не имеет права брать деньги лично. Официальное нарушение оформляется актом и передается в суд. Там уже и решается вопрос о размере штрафа (обычно 100-300 рублей).
Как действует мошенник? Заявляют, что ваш счетчик неисправен. Тут же предлагают заменить его, ведь "случайно" у них с собой есть новый прибор. За замену просят 3-4 тысячи рублей, а за сам прибор — 4-6 тысяч.
Замена приборов без аккредитации запрещена. Штраф за самовольную замену электрического или газового счетчика — 10-15 тысяч рублей. В случае водяного счетчика штрафа нет, но коммунальщики могут перевести оплату по завышенному нормативу.
Как действует мошенник? Предлагают новый, более точный и экономичный счетчик по акции. Говорят, что осталось всего несколько штук, и нужно срочно внести предоплату — 1-2 тысячи рублей. После получения денег исчезают. Люди платят за воздух, ведь никакого нового счетчика у "проверяющего" нет.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно знать свои права и контролировать процесс поверки счетчиков:
Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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