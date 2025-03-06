Ремонт без проблем: как не стать жертвой халтурных электриков и сантехников

3:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы сделали ремонт, но вскоре обнаружили, что свет в квартире периодически мигает, вода в кране еле течет, а трубы подтекают? Это результат плохо выполненной работы мастеров.

Фото: mos.ru is licensed under public domain ремонт

Если вовремя не проверить разводку электрики и сантехнику, можно столкнуться с серьезными проблемами: от мелких неудобств до пожара или потопа. Но даже если вы не профессионал, убедиться в качестве работ вполне реально. Разбираемся, как это сделать.

План — основа надежности

Прежде чем начинать ремонт, важно составить план. Он должен включать:

Схему расположения мебели.

Чертежи электропроводки с точками подключения розеток и выключателей.

План сантехнических трубопроводов.

Без этого велика вероятность, что розетки окажутся за шкафами, а светильник — не над столом, а в центре потолка. Чтобы избежать переделок, лучше заранее проработать проект, нанести разметку на бумагу и согласовать его с мастерами.

Проверяем электропроводку

1. Нужно убедиться, что выбран правильный кабель. Для квартиры используют кабель ВВГнг-LS. Он бывает двух видов: с маркировкой ГОСТ и ТУ (технические условия завода). Надежнее выбирать ГОСТ — он соответствует стандартам безопасности.

2. Осмотр скрытой проводки. До того как стены заштукатурят, важно проверить:

Нет ли скруток проводов вне распределительных коробок.

Проложен ли кабель в гофротрубах — они защищают его от повреждений.

Есть ли заземление (должен быть третий провод — желто-зеленый).

3. Количество автоматов в электрощитке. Лучше, если:

На каждую комнату предусмотрено по 2 автомата.

На мощные приборы (холодильник, плиту, стиральную машину) выделены отдельные автоматы.

Чем больше линий, тем безопаснее: при поломке останется без электричества только один участок, а не вся квартира.

4. Тестирование розеток и выключателей. Просто включить-выключить свет недостаточно. Розетки нужно проверять индикаторной отверткой — она покажет, есть ли напряжение. Если его нет, значит, электрик допустил ошибку.

Проверяем сантехнику

1. Выбор труб. Лучший вариант — трубы Rehau из сшитого полиэтилена. Они гибкие, требуют минимум соединений и не протекают. Проблема — много подделок. Заказывать их лучше у официального поставщика.

Если бюджет ограничен, можно выбрать трубы из ПВХ. Они дешевле, но жесткие, требуют больше соединений и более подвержены протечкам.

2. Осмотр соединений. Трубы должны:

Быть надежно закреплены.

Соединяться без видимых зазоров.

Не иметь следов подтеков.

Лучше проверять их перед скрытием в стены — так легче выявить дефекты.

3. Гидроиспытание. Когда разводка завершена, трубы проверяют под давлением. Это можно сделать так:

Перекрыть воду.

Подключить насос и создать давление выше рабочего (обычно в 1,5 раза).

Оставить систему на несколько часов и убедиться, что оно не падает.

Итог

Даже если вы не специалист, проверить работу мастеров можно. Достаточно знать ключевые моменты: правильность разводки электрики, тип кабелей, количество автоматов в щитке, герметичность соединений труб и качество их монтажа. Следуя этим рекомендациям, вы защитите свой дом от неприятных последствий некачественного ремонта.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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