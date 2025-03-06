Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские финансовые учреждения могут начать постепенно уменьшать ставки по рыночной ипотеке в том случае, если ключевая ставка Центробанка останется на текущем уровне или будет снижаться. Такой прогноз прозвучал от экспертов, занимающихся анализом рынка недвижимости, в беседе с РИА Новости.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Как отметил Юрий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА", в ближайшие месяцы действительно можно ожидать небольшое ослабление процентных ставок. Однако он подчеркнул, что это не приведет к значительным изменениям и не сделает ипотеку более доступной. По его словам, это скорее отражение ожиданий банков о смягчении денежно-кредитной политики со стороны Центробанка. Более ощутимое снижение ставок произойдет только после начала последовательного снижения ключевой ставки, и, по мнению Беликова, для достижения уровней ниже критических понадобится еще около полутора-двух лет.

Также Сергей Гордейко, специалист в области ипотеки, отметил, что российские банки фиксируют стабильность ключевой ставки и готовы к тому, чтобы сократить разницу до менее семи процентных пунктов между ней и ипотечными ставками.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.





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