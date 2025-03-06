Аренда — это рынок, а не аукцион: как выбить максимальную скидку у хозяина квартиры

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По словам Елены Юргеневой, риелтора и руководителя элитного агентства недвижимости, арендаторы могут рассчитывать на скидку в диапазоне 5-10 процентов для жилья средней и низкой ценовой категории, в то время как на более дорогие варианты скидка может достигать 20 процентов.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Прежде чем просить о снижении арендной платы, стоит внимательно изучить рынок и выяснить, какова стоимость аналогичных квартир в данном районе. Если цена выше средней или соответствует рыночной, у вас есть больше шансов на снижение ценника. В случаях, когда стоимость аренды находится ниже рыночной, торговать будет сложнее.

Эксперт добавила, что к вопросу о скидке стоит подходить с учетом цены — чем выше стоимость арендуемого жилья, тем больше вероятность, что собственник согласится на переговоры, передает "Лента.ру".

Она также подчеркнула, что потенциальным арендаторам важно создать хорошее впечатление на арендодателя. Презентабельный внешний вид, пунктуальность и отсутствие неприятных запахов, таких как запах алкоголя или табака, могут повысить шансы на успех в переговорах. При этом наличие домашних животных может стать препятствием, так как питомцы представляют собой риск повреждения имущества, предостерегла Юргенева.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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