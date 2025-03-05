Штраф до 15 000 рублей: узнайте, за что могут наказать владельцев квартир

С 1 января 2025 года вступили в силу новые нормы и штрафы, касающиеся безопасности в многоквартирных домах и налоговых обязательств.
Владельцы квартир теперь могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Это включает хранение легко воспламеняющихся жидкостей в квартирах, блокировку пожарных люков и затруднение доступа в подъезды.
Также, в случае ущерба, если нарушение будет связано с бездействием или небрежностью владельца квартиры, ему предстоит компенсировать восстановительные работы, пишет "Царьград".
Кроме того, с 1 января 2025 года значительно увеличены штрафы за неуплату налогов на доходы от продажи недвижимости. Если цена продажи объекта превышает 2,4 миллиона рублей, то ставка НДФЛ повышается до 15%. За умышленное уклонение от уплаты налогов предусмотрен штраф в размере 40% от суммы налога.
Также введены штрафы за нарушения в эксплуатации газового оборудования. Если срок службы газовой плиты превышает 20 лет, владельцы могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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