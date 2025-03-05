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Штраф до 15 000 рублей: узнайте, за что могут наказать владельцев квартир

1:21
Недвижимость

С 1 января 2025 года вступили в силу новые нормы и штрафы, касающиеся безопасности в многоквартирных домах и налоговых обязательств.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Владельцы квартир теперь могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Это включает хранение легко воспламеняющихся жидкостей в квартирах, блокировку пожарных люков и затруднение доступа в подъезды.

Также, в случае ущерба, если нарушение будет связано с бездействием или небрежностью владельца квартиры, ему предстоит компенсировать восстановительные работы, пишет "Царьград".

Кроме того, с 1 января 2025 года значительно увеличены штрафы за неуплату налогов на доходы от продажи недвижимости. Если цена продажи объекта превышает 2,4 миллиона рублей, то ставка НДФЛ повышается до 15%. За умышленное уклонение от уплаты налогов предусмотрен штраф в размере 40% от суммы налога.

Также введены штрафы за нарушения в эксплуатации газового оборудования. Если срок службы газовой плиты превышает 20 лет, владельцы могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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