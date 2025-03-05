Устали от жирных пятен на кухне? Этот способ избавит вас от проблем без химии

Каждый опытный повар знает, что после приготовления вкусных блюд на кухне часто остаются не только приятные ароматы, но и следы жира. Эти пятна не только портят внешний вид поверхности, но и могут стать угрозой для гигиеничности вашего рабочего пространства.
Однако, чтобы избавиться от них, не нужно прибегать к агрессивным химическим средствам. Есть много эффективных домашних методов очистки.
Жир оседает на кухонных поверхностях во время жарки или запекания. Масло распыляется в воздухе, а его частички оседают на плитке, вытяжках и бытовой технике. Если не бороться с этим своевременно, грязь только увеличивается. К счастью, есть простые и доступные способы убрать жир с помощью домашних средств.
Для очистки используйте обезжириватель, сделав смесь из пищевой соды, моющего средства и добавив несколько капель эфирного масла апельсина.
Нанесите эту смесь на загрязнённые участки, оставьте на несколько минут, затем смойте. В микроволновке можно нагреть воду с лимоном — пар будет эффективно бороться с жиром.
Плитку около варочной панели можно очистить с помощью лимонного сока, а паста из соды и воды поможет удалить въевшиеся пятна в духовке.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
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