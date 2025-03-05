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Устали от жирных пятен на кухне? Этот способ избавит вас от проблем без химии

1:22
Недвижимость

Каждый опытный повар знает, что после приготовления вкусных блюд на кухне часто остаются не только приятные ароматы, но и следы жира. Эти пятна не только портят внешний вид поверхности, но и могут стать угрозой для гигиеничности вашего рабочего пространства.

Кухня
Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кухня

Однако, чтобы избавиться от них, не нужно прибегать к агрессивным химическим средствам. Есть много эффективных домашних методов очистки.

Жир оседает на кухонных поверхностях во время жарки или запекания. Масло распыляется в воздухе, а его частички оседают на плитке, вытяжках и бытовой технике. Если не бороться с этим своевременно, грязь только увеличивается. К счастью, есть простые и доступные способы убрать жир с помощью домашних средств.

Для очистки используйте обезжириватель, сделав смесь из пищевой соды, моющего средства и добавив несколько капель эфирного масла апельсина.

Нанесите эту смесь на загрязнённые участки, оставьте на несколько минут, затем смойте. В микроволновке можно нагреть воду с лимоном — пар будет эффективно бороться с жиром.

Плитку около варочной панели можно очистить с помощью лимонного сока, а паста из соды и воды поможет удалить въевшиеся пятна в духовке.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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